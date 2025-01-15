Росіяни обстріляли Дніпропетровщину і поранили одну людину

Під ворожий вогонь потрапили Нікопольський і Синельниківський райони.

Протягом всього дня росіяни били по Нікопольщині.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

За його словами, ворог застосував важку артилерію та БпЛА. Від російських обстрілів потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади.

«Постраждав 41-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені 2 промислові підприємства, приватний будинок, господарські та надвірна споруди, вантажівка і лінії електропередач», - повдіомив Лисак.

Він додав, що також росіяни атакували Синельниківщину. Наразі інформацію про наслідки обстрілів уточнюють.