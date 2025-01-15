Польща пропонує, аби на потенційних переговорах мирних України і РФ був її представник

Дуда наголосив, що жодні переговори про нашу державу, припинення війни не можуть відбуватися без участі України.

Польща хоче, аби на потенційних мирних переговорах України із Росією був її представник.

Таке прохання озвучив польський президент Анджей Дуда до Володимира Зеленського на пресконференції 15 січня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми також говорили про потенційні мирні переговори. Я кажу «потенційні», тому що наразі немає жодних мирних переговорів між Україною і Росією, але ми говорили про можливі мирні переговори... Я також попросив президента розглянути можливість того, щоб за столом переговорів був і представник Польщі, як країни, що є сусідами з Україною, як країни, що підтримує Україну, тому що наші інтереси в цьому відношенні збігаються», - сказав Дуда.

Президент Польщі запевнив Зеленського, що порушує «на кожному міжнародному форумі, щоб Україна завжди була представлена за столом будь-яких мирних переговорів». За його словами, жодні переговори про нашу державу, припинення війни, незалежність і суверенітет не можуть відбуватися без участі України.