Польща пропонує, аби на потенційних переговорах мирних України і РФ був її представник

Польща хоче, аби на потенційних мирних переговорах України із Росією був її представник.
Таке прохання озвучив польський президент Анджей Дуда до Володимира Зеленського на пресконференції 15 січня, передає «Інтерфакс-Україна».
«Ми також говорили про потенційні мирні переговори. Я кажу «потенційні», тому що наразі немає жодних мирних переговорів між Україною і Росією, але ми говорили про можливі мирні переговори... Я також попросив президента розглянути можливість того, щоб за столом переговорів був і представник Польщі, як країни, що є сусідами з Україною, як країни, що підтримує Україну, тому що наші інтереси в цьому відношенні збігаються», - сказав Дуда.
Президент Польщі запевнив Зеленського, що порушує «на кожному міжнародному форумі, щоб Україна завжди була представлена за столом будь-яких мирних переговорів». За його словами, жодні переговори про нашу державу, припинення війни, незалежність і суверенітет не можуть відбуватися без участі України.
- Володимир Зеленський перебуває з візитом у Польщі. Тут він уже провів зустріч із главою уряду Дональдом Туском, також відбулися міжурядові перемовини.
- ОПУ згодом оприлюднив спільну заяву, яку підписали Зеленський і Туск.