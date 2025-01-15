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Бразилія може стати ключовим партнером у поверненні українських дітей, - Єрмак

Очільник ОП поспілкувався з бразильськими журналістами.

Бразилія може стати ключовим партнером у поверненні українських дітей, - Єрмак
Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з бразильськими ЗМІ

Бразилія може стати ключовим партнером у поверненні незаконно депортованих Росією українських дітей, приєднавшись до міжнародної коаліції. Такий меседж у розмові з бразильськими ЗМІ озвучив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомив він у телеграмі. 

“Особливий біль — це наші діти. Загинуло 596 маленьких українців, ще 1736 отримали поранення. РФ примусово перемістила тисячі українських дітей, і їхнє повернення є пріоритетом Президента Володимира Зеленського та всієї нашої команди. Я впевнений, що Бразилія, віддана цінностям захисту прав людини, може стати важливим посередником у цьому процесі, зокрема приєднавшись до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, до якої вже долучились 41 країна”, - зазначив Єрмак. 

Він також зазначив, що союз рф, Північної Кореї, Ірану та Венесуели руйнує світовий порядок, створює хаос, підживлює конфлікти, які є частиною глобальної війни проти демократій.  Натомість він висловив сповідання на конструктивний діалог між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом щодо досягнення справедливого миру для України. Адже українці, як ніхто інший, прагнуть завершення цієї війни. Натомість мета Путіна — знищення України як держави.  

“Сьогодні, як ніколи, важливо напрацювати спільний план, який гарантує відновлення міжнародного права. І я вірю, що Бразилія здатна стати вагомим голосом у цьому процесі”, - написав Єрмак.

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