Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)
Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення
Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни змушують дітей на ТОТ плести маскувальні сітки для окупантів

Кремль планує розширити кількість мілітарних дитячих центрів на ТОТ України.

Росіяни змушують дітей на ТОТ плести маскувальні сітки для окупантів
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують українських дітей працювати на потреби ворожої армії.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, учасники мілітарного руху "Юнармії" залучаються до плетіння маскувальних сіток для ЗС РФ. 

"Попри те, що міжнародне право забороняє залучати населення окупованих територій до обслуговування армії загарбників, кремль свідомо влаштовує ці акції аби звʼязати мешканців ТОТ круговою порукою", — ідеться у повідомленні.

У  2025 році Кремль планує розширити кількість мілітарних дитячих центрів, аби агітувати підлітків вступати після повноліття на службу.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies