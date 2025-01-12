Росіяни змушують дітей на ТОТ плести маскувальні сітки для окупантів

На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують українських дітей працювати на потреби ворожої армії.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, учасники мілітарного руху "Юнармії" залучаються до плетіння маскувальних сіток для ЗС РФ.

"Попри те, що міжнародне право забороняє залучати населення окупованих територій до обслуговування армії загарбників, кремль свідомо влаштовує ці акції аби звʼязати мешканців ТОТ круговою порукою", — ідеться у повідомленні.

У 2025 році Кремль планує розширити кількість мілітарних дитячих центрів, аби агітувати підлітків вступати після повноліття на службу.