Російська армія 20 разів обстріляла жителів Донеччини, є жертви

Також з лінії фронту евакуювали 132 цивільних.

Станом на ранок 12 січня за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого вбили одну людину й сім осіб дістали поранення.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську і Родинському пошкоджено будинки. У Гришиному загинула людина. У Білицькому Добропільської громади поранено 5 людей й пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об’єкт і автівку.

Також у Лимані пошкоджено 6 будинків, 2 лінії електропередач і газогін, в Іллінівці — 3 об’єкти. У Щуровому зруйновано нежитлове приміщення.

У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 16 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і 4 лінії електропередач.

У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки й промислова будівля, у Сіверську — 8 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 132 людини, у тому числі 12 дітей.