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Російські окупанти вбили та поранили 8 мирних жителів Донецької області

Загльна кількість загиблих на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення — 2926 цивільних.

Російські окупанти вбили та поранили 8 мирних жителів Донецької області
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

За добу 11 січня російська армія вбила та поранила вісьмох цивільних жителів Донецької області. 

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зокрема, окупанти вбили 1 цивільного у Гришиному. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 2926 вбитих та 6570 поранених цивільних. 

Фото: Вадим Філашкін

Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • Вчора 11 січня росіяни обстріляли Гришине Покровської громади – там загинув 78-річний чоловік. У самому Покровську протягом дня пошкоджено 2 будинки.
  • У Білицькому Добропільської громади 4 людини дістали поранення, пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку.
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