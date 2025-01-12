Російські окупанти вбили та поранили 8 мирних жителів Донецької області

Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 2926 вбитих та 6570 поранених цивільних.

Зокрема, окупанти вбили 1 цивільного у Гришиному. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За добу 11 січня російська армія вбила та поранила вісьмох цивільних жителів Донецької області.

Загльна кількість загиблих на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення — 2926 цивільних.

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