Російські окупанти вбили та поранили 8 мирних жителів Донецької області

За добу 11 січня російська армія вбила та поранила вісьмох цивільних жителів Донецької області.
Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зокрема, окупанти вбили 1 цивільного у Гришиному. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 2926 вбитих та 6570 поранених цивільних.
Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Вчора 11 січня росіяни обстріляли Гришине Покровської громади – там загинув 78-річний чоловік. У самому Покровську протягом дня пошкоджено 2 будинки.
- У Білицькому Добропільської громади 4 людини дістали поранення, пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку.