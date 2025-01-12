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Армія РФ атакувала Харківщину ударними дронами

Також внаслідок розбору невідомого вибухового пристрою постраждав житель Власівки.

Армія РФ атакувала Харківщину ударними дронами
Фото: Харківська ОВА

Впродовж доби російська армія атакувала Харківщину ударними дронами. Уламки пошкодили приватні будинки. 

Про це інформує очільник Харківської області Олег Синєгубов.

У с. Власівка Берестинського району пізно ввечері внаслідок збиття БПЛА "Герань-2" пошкоджено скління вікон в приватному житловому будинку. Також відомо, що внаслідок розбору невідомого вибухового пристрою постраждав 44-річний житель Власівки.

У Лозівському районі в с. Браїлівк за межами населеного пункту було виявлено  БПЛА.

У Берестинському між с. Землянки та с. Мажарка в полі було виявлено уламки БПЛА.

У селі Зелений Гай Лозівського району також в полі виявлено уламки БПЛА. 

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