Армія РФ атакувала Харківщину ударними дронами

Впродовж доби російська армія атакувала Харківщину ударними дронами. Уламки пошкодили приватні будинки.

Про це інформує очільник Харківської області Олег Синєгубов.

У с. Власівка Берестинського району пізно ввечері внаслідок збиття БПЛА "Герань-2" пошкоджено скління вікон в приватному житловому будинку. Також відомо, що внаслідок розбору невідомого вибухового пристрою постраждав 44-річний житель Власівки.

У Лозівському районі в с. Браїлівк за межами населеного пункту було виявлено БПЛА.

У Берестинському між с. Землянки та с. Мажарка в полі було виявлено уламки БПЛА.

У селі Зелений Гай Лозівського району також в полі виявлено уламки БПЛА.