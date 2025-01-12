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ГоловнаСуспільствоВійна

Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку

Сили оборони знищують ворога.

Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Сили оборони виявляють та знищують російських штурмовиків, які проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку.

Про це ідеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця" .

"На Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки",  ідеться в повідомленні.

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