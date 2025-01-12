Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку

Сили оборони виявляють та знищують російських штурмовиків, які проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку.

Про це ідеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця" .

"На Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", — ідеться в повідомленні.