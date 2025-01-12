Швейцарія готова організувати зустріч Трампа і Путіна, якщо ті попросять, - ЗМІ

У МЗС країни наголосили, що підтримають будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на встановлення миру.

Швейцарія готова прийняти зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа і Владіміра Путіна, якщо вони цього вимагатимуть.

Про це повідомило видання Le Temps, із посиланням на речника швейцарського МЗС Ніколя Бідо.

"Після саміту в Бюргенштоку Україну, Росію та Сполучені Штати регулярно інформували про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на встановлення миру", - сказав Бідо.

Наприкінці минулого року обраний президент США Трамп заявив, що чекає зустрічі з Путіним, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні. Путін заявляв, що чотири роки не спілкувався з Трампом, готовий до контактів із ним, але не знає, коли це може статися.

У листопаді 2024 року видання Washington Post повідомило, що Трамп говорив із Путіним. Він радив йому не загострювати війну в Україні і нагадав про значну військову присутність США у Європі.

На початку 2025 року Трамп заявив, що готується його зустріч з Путіним, але не назвав конкретних термінів. А речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер, який повідомив, що канцлер Олаф Шольц готується зустрітися з Путіним до парламентських виборів 23 лютого, також додав, що зустріч російського диктатора з Трампом запланована на березень.

У червні 2021 року Швейцарія уже приймала перемовини за участі Путіна. Тоді він зустрічався з чинним президентом Штатів Джо Байденом у Женеві.

Колишній радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт МакМастер у своїх мемуарах розповідав, що Путін вдало користувався особливостями характеру Трампа, коли той був президентом США, і маніпулював ним. Водночас, президент України Володимир Зеленський вважає, що Трамп і США загалом є сильнішими за Путіна, і можуть змусити його зупинити війну в Україні.