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США збільшили винагороду за допомогу в арешті президента Венесуели Мадуро до 25 млн доларів

Сполучені Штати оголосили про це в день присяги Мадуро на третій шестирічний термін.

США збільшили винагороду за допомогу в арешті президента Венесуели Мадуро до 25 млн доларів
Ніколас Мадуро
Фото: EPA/UPG

США оголосили про збільшення винагороди до 25 млн доларів за інформацію, яка призведе до арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро, передає “Бі-Бі-Сі”. 

Видання зазначає, що церемонія інавгурації Мадуро була затьмарена взаємними звинуваченнями з боку міжнародної спільноти та лідерів венесуельської опозиції.

Нагороди також пропонуються за інформацію, яка призведе до арешту та/або засудження міністра внутрішніх справ Діосдадо Кабелло. Також запропоновано нову винагороду до 15 мільйонів доларів для міністра оборони Володимира Падріно.

Проти Мадуро та його уряду висунуто багато звинувачень з боку західних країн та лідерів опозиції.

Нагорода від США посилається на звинувачення в торгівлі наркотиками та корупції, які датуються 2020 роком.

У 2020 році США звинуватили Мадуро та інших високопосадовців у країні в "наркотероризмі".

Вони звинуватили їх у наповненні США кокаїном і використанні наркотиків як зброї для підриву здоров'я американців.

Мадуро відкинув звинувачення. Минулого року США також повторно запровадили нафтові санкції після тимчасового їх пом’якшення в надії, що Мадуро зможе стимулювати проведення вільних і чесних виборів.

Президент Венесуели поклав відповідальність за економічний колапс у своїй країні на санкції США, які він називає нелегітимними та імперськими. 

У п'ятницю президент Мадуро склав присягу, пообіцявши, що його третій шестирічний термін на посаді стане "періодом миру".

Президенти Куби та Нікарагуа були єдиними лідерами, присутніми на інавгурації.

62-річний Мадуро був оголошений переможцем президентських виборів у липні минулого року, але опозиція та багато країн, включаючи США, відхилили результати та визнали кандидата від опозиції у вигнанні Едмундо Гонсалеса законним обраним президентом.

Гонсалес втік з Венесуели у вересні та жив в Іспанії, але цього місяця він вирушив у тур по Америці, щоб залучити міжнародну підтримку.

Уряд Мадуро видав ордер на його арешт, пропонуючи винагороду в 100 000 доларів за інформацію, яка призведе до його затримання.

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