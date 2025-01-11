У Венесуелі відбулася інавгурація Ніколаса Мадуро

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро розпочав свій третій президентський термін, який демократичні країни світу не визнають легітимним.

Як пише Reuters, самопроголошений переможець виборів під час інавгурації спершу дав клятву на конституції країни, а потім під час закритої церемонії на вірність йому присягнули венесуельські збройні сили.

Сполучені Штати в особі державного секретаря Ентоні Блінкена назвали події у Каракасі незаконними, оскільки "очевидно, що Мадуро не здобув перемогу на виборах у 2024 році". Також саме в день інавгурації США підняли винагороду за допомогу у затриманні диктатора за звинуваченнями в організації наркотрафіку: замість 15 мільйонів доларів той, хто допоможе слідству, може розраховувати на 25 мільйонів.

Визнаний обраним президентом демократичними державами Едмундо Гонзалес, який обіцяв повернутися 10 січня до Венесуели, щоб "законно увійти до свого нового офісу", поки продовжує перебувати за межами країни. Як пояснили в опозиції, час для приїзду політика ще не настав, але він "обов'язково відновить конституційний лад та покладе край режиму".