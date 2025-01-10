Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
ГоловнаСвіт

У Швейцарії хакери атакували низку урядових сайтів

Збій у роботі зафіксували зранку 10 січня.

У Швейцарії хакери атакували низку урядових сайтів
хакери
Фото: Держспецзв'язку

Зранку 10 січня хакери атакували низку сайтів Федеральної адміністрації Швейцарії, повідомляє Swissinfo.

Support LB.ua

Через збій не працювали телефони, електронна пошта, сайти і спеціалізовані програми. Щоправда, витоку даних не відбулося, згодом ситуацію стабілізували, запевнили у Федеральному управлінні інформаційних технологій, мереж та телекомунікацій.

Збій тривав 45 хвилин. Фахівці повідомили що це була DDoS-атака. Наразі Федеральне управління інформаційних технологій і Федеральне управління з кібербезпеки спільно аналізують атаку і визначають відповідні заходи.

  • У червні 2023 року влада Швейцарії повідомила, що декілька урядових сайтів були атаковані повʼязаним із РФ хакерським угрупованням NoName. Це відбулося на тлі підготовки до звернення Зеленського. 
  • У червні 2024-го теж зафіксували перші кібератаки на урядові сайти Швейцарії, а також тих організацій, які мали брати участь у Саміті миру. Через DDoS-атаки сталися незначні збої у роботі порталів, але загалом їхня діяльність не постраждала.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies