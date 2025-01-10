У Швейцарії хакери атакували низку урядових сайтів

Зранку 10 січня хакери атакували низку сайтів Федеральної адміністрації Швейцарії, повідомляє Swissinfo.

Через збій не працювали телефони, електронна пошта, сайти і спеціалізовані програми. Щоправда, витоку даних не відбулося, згодом ситуацію стабілізували, запевнили у Федеральному управлінні інформаційних технологій, мереж та телекомунікацій.

Збій тривав 45 хвилин. Фахівці повідомили що це була DDoS-атака. Наразі Федеральне управління інформаційних технологій і Федеральне управління з кібербезпеки спільно аналізують атаку і визначають відповідні заходи.