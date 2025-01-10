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Справа про "порногроші": суд оголосив вирок новообраному президенту США Дональду Трампу

Трампу призначили "безумовне звільнення".

Справа про "порногроші": суд оголосив вирок новообраному президенту США Дональду Трампу
Фото: EPA/UPG

Суд у США вирішив присудити покарання обраному президенту Дональду Трампу у вигляді "безумовного звільнення" у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс. 

Про це пише CNN.

Трампа, якого суд присяжних улітку 2024 року визнав винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про "порногроші", засудили до так званого безумовного звільнення. 

Суддя Нью-ЙоХуан Мерчан зазначив, що цей випадок є "унікальним" через виняткові обставини. Він пояснив, що правовий імунітет, яким Трамп користувався як президент, може нівелювати вердикт присяжних, які визнали його винним. 

Водночас суддя відхилив прохання Трампа скасувати вирок на підставі недоторканності президента. Мерчан сказав, що такого імунітету для обраного президента не існує.

Безумовне звільнення означає, що суд визнає людину винною у вчиненні злочину, але звільняє її від будь-якого покарання або подальших правових зобов’язань.

  • Новообраного президента США Дональда Трампа звинувачували у підробці фінансових документів Trump Organization при виплаті колишній порноакторці Стормі Деніелс. З якою у нього, як повідомляють ЗМІ та сама жінка, був фізичний зв'язок. Трамп не визнав себе винним і заперечував секс з Деніелс.
  • Йдеться про суму у розмірі 130 000 доларів.
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