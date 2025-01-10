Справа про "порногроші": суд оголосив вирок новообраному президенту США Дональду Трампу

Суд у США вирішив присудити покарання обраному президенту Дональду Трампу у вигляді "безумовного звільнення" у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс.

Про це пише CNN.

Трампа, якого суд присяжних улітку 2024 року визнав винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про "порногроші", засудили до так званого безумовного звільнення.

Суддя Нью-ЙоХуан Мерчан зазначив, що цей випадок є "унікальним" через виняткові обставини. Він пояснив, що правовий імунітет, яким Трамп користувався як президент, може нівелювати вердикт присяжних, які визнали його винним.

Водночас суддя відхилив прохання Трампа скасувати вирок на підставі недоторканності президента. Мерчан сказав, що такого імунітету для обраного президента не існує.

Безумовне звільнення означає, що суд визнає людину винною у вчиненні злочину, але звільняє її від будь-якого покарання або подальших правових зобов’язань.