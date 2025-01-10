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Трампу сьогодні оголосять вирок у справі про виплати Стормі Деніелс

Напередодні обраний президент США звернувся до Верховного суду з проханням призупинити кримінальне провадження, але отримав відмову.

Трампу сьогодні оголосять вирок у справі про виплати Стормі Деніелс
Дональд Трамп виступає під час передвиборчого мітингу в кампусі Університету Індіани в Індіані 23 вересня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Обраному президентові США Дональду Трампу сьогодні оголосять вирок у кримінальній справі про фальсифікацію документів для приховування виплат за мовчання порнозірці Стормі Деніелс, повідомляє Радіо Свобода.

Вирок оголосять за 10 днів до інавгурації республіканця, запланованої на 20 січня.

Напередодні Трамп звернувся до Верховного суду з проханням призупинити кримінальне провадження після того, як апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив його спробу відкласти слухання. Проте Верховний суд відмовився задовольнити запит.

Очікується, що Трамп з’явиться на слуханнях по відеозв’язку. 

Раніше суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання Трампа про закриття справи через його перемогу на президентських виборах. Адвокати Трампа стверджували, що розгляд справи під час його президентства перешкоджатиме його здатності керувати. Водночас Мерчан зазначив, що не планує засуджувати республіканця до реального тюремного ув’язнення чи інших покарань.

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Попри результат Трамп стане першою особою на посаді президента США, яку засудили за злочин.

Наприкінці травня 2024 року журі присяжних винесло вердикт у кримінальному процесі щодо Дональда Трампа по справі зірки фільмів для дорослих. Присяжні визнали Трампа винним у фальсифікації ділових записів у схемі прихованих грошей. Трамп визнаний винним по всіх 34 пунктах.

Однак суддя кілька разів відкладав оголошення вироку і вирішив оголосити його після виборів президента США у листопаді.

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