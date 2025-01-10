Трамп сказав, що "президент Путін хоче зустрітися" із ним

За його словами, підготовка до зустрічі уже іде. Втім, жодної конкретики політик не озвучив.

Обраний президент США Дональд Трамп сказав, що зустріч між ним і російським керівником Володимиром Путіним готується. Він не назвав жодної можливої дати або терміну, за який ця зустріч може відбутися, пише BBC.

Політик сказав журналістам у своєму маєтку в Мар-о-Лаго, що Путін "хоче зустрітися і ми це налаштовуємо". У Кремлі тим часом запевнили, що США формально не робили запиту щодо зустрічі.

"Президент Путін хоче зустрітися. Він говорив це навіть публічно, і ми повинні закінчити ту війну. Це кривавий безлад", – прокоментував Трамп.