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Трамп сказав, що "президент Путін хоче зустрітися" із ним

За його словами, підготовка до зустрічі уже іде. Втім, жодної конкретики політик не озвучив. 

Трамп сказав, що "президент Путін хоче зустрітися" із ним
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп сказав, що зустріч між ним і російським керівником Володимиром Путіним готується. Він не назвав жодної можливої дати або терміну, за який ця зустріч може відбутися, пише BBC.

Політик сказав журналістам у своєму маєтку в Мар-о-Лаго, що Путін "хоче зустрітися і ми це налаштовуємо". У Кремлі тим часом запевнили, що США формально не робили запиту щодо зустрічі. 

"Президент Путін хоче зустрітися. Він говорив це навіть публічно, і ми повинні закінчити ту війну. Це кривавий безлад", – прокоментував Трамп. 

  • Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах він уже мав зустріч та телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. За даними американської преси, між Трампом і Путіним восени 2024 був один телефонний дзвінок, але офіційно це не підтвердила жодна зі сторін. 
  • Володимир Зеленський розраховує, що перед тим, як сісти за стіл переговорів із росіянами, йому вдасться обговорити шлях встановлення миру зі США та узгодити його з Європою. 
  • 20 січня Дональд Трамп офіційно вступить на посаду, в зв'язку з чим обговорюють можливі нові домовленості щодо припинення війни в Україні. Поки що конкретних дат переговорів українського і американського президентів, а також офіційного бачення того, яким буде мир, немає. 
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