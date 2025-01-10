Трамп сказав, що "президент Путін хоче зустрітися" із ним

Обраний президент США Дональд Трамп сказав, що зустріч між ним і російським керівником Володимиром Путіним готується. Він не назвав жодної можливої дати або терміну, за який ця зустріч може відбутися, пише BBC.
Політик сказав журналістам у своєму маєтку в Мар-о-Лаго, що Путін "хоче зустрітися і ми це налаштовуємо". У Кремлі тим часом запевнили, що США формально не робили запиту щодо зустрічі.
"Президент Путін хоче зустрітися. Він говорив це навіть публічно, і ми повинні закінчити ту війну. Це кривавий безлад", – прокоментував Трамп.
- Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах він уже мав зустріч та телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. За даними американської преси, між Трампом і Путіним восени 2024 був один телефонний дзвінок, але офіційно це не підтвердила жодна зі сторін.
- Володимир Зеленський розраховує, що перед тим, як сісти за стіл переговорів із росіянами, йому вдасться обговорити шлях встановлення миру зі США та узгодити його з Європою.
- 20 січня Дональд Трамп офіційно вступить на посаду, в зв'язку з чим обговорюють можливі нові домовленості щодо припинення війни в Україні. Поки що конкретних дат переговорів українського і американського президентів, а також офіційного бачення того, яким буде мир, немає.