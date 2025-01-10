На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 2 людини

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 23 людини, серед них 1 дитина.

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення, повідомляє ОВА.

15:40 м. Харків, Немишлянський р-н. Удар БПЛА «Молнія». Пошкоджено три приватних будинки, дві автівки.

15:02 м. Харків, Немишлянський р-н. Удар БПЛА «Молнія». Пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Постраждав чоловік 65 років (гостра реакція на стрес).

14:00 Куп‘янський район, с. Ківшарівка. Внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено автівку.

11:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки. Внасліжок обстрілу БПЛА «Молнія» пошкоджено будинок та господарчу споруду.

09:47 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Лосівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу споруду. Постраждав 30-річний чоловік. На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Стариці та Вочанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

Зазначимо, що вночі Сили ППО збили над Україною 33 російських безпілотників в 11 областях. На Чернігівщині зафіксовано 5 влучань, в Києві уражений дрон упав на багатоповерхівку.