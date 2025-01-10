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​У Києві через аварію частина Деснянського району залишилася без світла

Енергетики роблять усе можливе, аби повернути електропостачання якомога швидше.

​У Києві через аварію частина Деснянського району залишилася без світла

На одній з підстанцій у Києві сталася аварія, в результаті частина будинків в Деснянському районі столиці зараз без світла.

Про це повідомила пресслужба "ДТЕК Київські електромережі".

"Ліквідуємо серйозну аварію на одній з підстанцій Києва. Частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла", - йдеться в повідомленні.

Енергетики наразі оцінюють обсяги робіт, після цього мешканців зорієнтують про час відновлення електропостачання.

"Робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше", - наголосили в ДТЕК.

Як повідомлялося, вчора в Києві понад 230 будинків залишились без тепла через пошкодження тепломережі.

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