Міноборони: понад 36 тисяч українців скористалися сервісом рекрутингу у Резерв+

З моменту запуску сервісу рекрутингу в застосунку Резерв+ понад 36 тис. українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Зазначається, що найчастіше користувачі подавалися на вакансії за напрямками:
- Штаб
- Транспорт
- БпЛА
- Піхота
- Розвідка
Що ж стосується посад, найбільш затребувані:
- Водій
- Оператор БпЛА різних типів
- Механік-слюсар
- Розвідник
- Діловод
Найчастіше користувачі подавали заявки до наступних підрозділів:
- 12-та бригада НГУ “Азов”
- 14-й окремий полк БпАК
- 13-та бригада оперативного призначення “Хартія”
- Сили логістики
- Сили оборони — спецпідрозділ СБУ.
Сервіс рекрутингу стартував у застосунку Резерв+ у жовтні 2024 року, завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X він пропонує понад 5 тис. посад у Силах оборони. Кількість вакансій щодня зростає.
Під час пошуку вакансії користувачам необхідно вказати, чи є завершене навчання в одній з військових сфер чи у якому напрямку громадянин розбирається найкраще.
Також сервіс містить детальний опис вакансій, зокрема інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ. Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко ухвалювати рішення: натиснути “плюс”, щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або “мінус” для її відхилення.
- Кабмін погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років експериментального проєкту з рекрутингу громадян в електронній формі, зокрема - з використанням засобів порталу “Дія”.
- Найкращі показники рекрутингу до ЗСУ мають п'ять регіонів України - Харківська, Дніпропетровська, Львівська, Запорізька області, а також Київ.