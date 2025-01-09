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Міноборони: понад 36 тисяч українців скористалися сервісом рекрутингу у Резерв+

Сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+ пропонує понад 5 тис. посад у Силах оборони.

Міноборони: понад 36 тисяч українців скористалися сервісом рекрутингу у Резерв+
Понад 36 тисяч українців скористалися сервісом рекрутингу у Резерв+ (ілюстративне фото)
Фото: Укрінформ

З моменту запуску сервісу рекрутингу в застосунку Резерв+ понад 36 тис. українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що найчастіше користувачі подавалися на вакансії за напрямками:

  • Штаб
  • Транспорт
  • БпЛА
  • Піхота
  • Розвідка

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Що ж стосується посад, найбільш затребувані:

  • Водій
  • Оператор БпЛА різних типів
  • Механік-слюсар
  • Розвідник
  • Діловод

Найчастіше користувачі подавали заявки до наступних підрозділів: 

  • 12-та бригада НГУ “Азов”
  • 14-й окремий полк БпАК 
  • 13-та бригада оперативного призначення “Хартія”
  • Сили логістики
  • Сили оборони — спецпідрозділ СБУ.

Сервіс рекрутингу стартував у застосунку Резерв+ у жовтні 2024 року, завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X він пропонує понад 5 тис. посад у Силах оборони. Кількість вакансій щодня зростає.

Під час пошуку вакансії користувачам необхідно вказати, чи є завершене навчання в одній з військових сфер чи у якому напрямку громадянин розбирається найкраще.

Також сервіс містить детальний опис вакансій, зокрема інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ. Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко ухвалювати рішення: натиснути “плюс”, щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або “мінус” для її відхилення.

  • Кабмін погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років експериментального проєкту з рекрутингу громадян в електронній формі, зокрема - з використанням засобів порталу “Дія”.
  • Найкращі показники рекрутингу до ЗСУ мають п'ять регіонів України - Харківська, Дніпропетровська, Львівська, Запорізька області, а також Київ.
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