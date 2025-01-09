Міноборони: понад 36 тисяч українців скористалися сервісом рекрутингу у Резерв+

Сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+ пропонує понад 5 тис. посад у Силах оборони.

Понад 36 тисяч українців скористалися сервісом рекрутингу у Резерв+ (ілюстративне фото)

З моменту запуску сервісу рекрутингу в застосунку Резерв+ понад 36 тис. українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що найчастіше користувачі подавалися на вакансії за напрямками:

Штаб

Транспорт

БпЛА

Піхота

Розвідка

Що ж стосується посад, найбільш затребувані:

Водій

Оператор БпЛА різних типів

Механік-слюсар

Розвідник

Діловод

Найчастіше користувачі подавали заявки до наступних підрозділів:

12-та бригада НГУ “Азов”

14-й окремий полк БпАК

13-та бригада оперативного призначення “Хартія”

Сили логістики

Сили оборони — спецпідрозділ СБУ.

Сервіс рекрутингу стартував у застосунку Резерв+ у жовтні 2024 року, завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X він пропонує понад 5 тис. посад у Силах оборони. Кількість вакансій щодня зростає.

Під час пошуку вакансії користувачам необхідно вказати, чи є завершене навчання в одній з військових сфер чи у якому напрямку громадянин розбирається найкраще.

Також сервіс містить детальний опис вакансій, зокрема інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ. Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко ухвалювати рішення: натиснути “плюс”, щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або “мінус” для її відхилення.