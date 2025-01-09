ДБР: понад 7 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися до лав після СЗЧ

Українські військовослужбовці продовжують добровільно повертатись до Сил оборони після самовільного залишення частини (СЗЧ).
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
"Після ухвалення закону (який дає змогу військовослужбовцям, що вчинили СЗЧ уперше, повернутися до лав й уникнути кримінальної відповідальності) в армію повернулося понад 7 тисяч військових, які самовільно залишили частини", - повідомили в ДБР.
Більше половини з них, 4 396 військовослужбовців, офіційно поновлені на військовій службі.
"3 тис. 873 військовослужбовці вже визначені у військові частини. Щодо решти триває процес відновлення та закриття кримінальних проваджень", - уточнили в ДБР.
Повідомлені ДБР дані актуальні на кінець 2024 року.
- Сьогодні, 9 січня, Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення після СЗЧ до 1 березня.
- Наприкінці серпня Верховна Рада декриміналізувала перший факт самовільного залишення частини (СЗЧ) чи дезертирства військовослужбовців.
- У листопаді ВР ухвалила законопроєкт, що дозволяє повернутися з СЗЧ на службу без судових вироків. Ідеться лише про разовий дозвіл.