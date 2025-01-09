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ДБР: понад 7 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися до лав після СЗЧ

Більше половини з них офіційно поновлені на військовій службі.

ДБР: понад 7 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися до лав після СЗЧ
Понад 7 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися до лав після СЗЧ (ілюстративне фото)
Фото: Міноборони

Українські військовослужбовці продовжують добровільно повертатись до Сил оборони після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Після ухвалення закону (який дає змогу військовослужбовцям, що вчинили СЗЧ уперше, повернутися до лав й уникнути кримінальної відповідальності) в армію повернулося понад 7 тисяч військових, які самовільно залишили частини", - повідомили в ДБР.

Більше половини з них, 4 396 військовослужбовців, офіційно поновлені на військовій службі.

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"3 тис. 873 військовослужбовці вже визначені у військові частини. Щодо решти триває процес відновлення та закриття кримінальних проваджень", - уточнили в ДБР.

Повідомлені ДБР дані актуальні на кінець 2024 року.

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