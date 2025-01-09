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Російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією

На щастя, минулося без жертв.

Російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 9 січня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Протягом дня армія РФ била по Дніпропетровській області дронами-камікадзе та артилерією. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від російських обстрілів потерпали Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська – міська та сільська – громади. 

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Внаслідок ударів окупантів пошкоджені 3 приватні будинки та стільки ж господарських споруд, одна – зруйнована, також понівечена теплиця. 

На щастя, минулося без жертв.

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