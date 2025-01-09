Російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією

Протягом дня армія РФ била по Дніпропетровській області дронами-камікадзе та артилерією.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від російських обстрілів потерпали Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська – міська та сільська – громади.
Внаслідок ударів окупантів пошкоджені 3 приватні будинки та стільки ж господарських споруд, одна – зруйнована, також понівечена теплиця.
На щастя, минулося без жертв.
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