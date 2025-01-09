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У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через обстріл КАБами 8 січня

Наразі до лікарів звернулися вже 122 людини.

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через обстріл КАБами 8 січня
наслідки атаки РФ на Запоріжжя 8 січня 2025

У Запоріжжі зросла кількість поранених унаслідок російської атаки 8 січня.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«На жаль, навіть через добу, зростає кількість постраждалих через російську атаку на Запоріжжя. Станом на зараз за допомогою до лікарів звернулось 122 людини», - заявив очільник області.

Міністерство внутрішніх справ додало, що серед поранених - дитина. Загалом через атаку РФ загинули 13 людей.

  • Ворог атакував обласний центр авіабомбами. Зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами. Пошкоджені були автомобілі, припарковані поряд.
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