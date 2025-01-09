У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через обстріл КАБами 8 січня

Наразі до лікарів звернулися вже 122 людини.

У Запоріжжі зросла кількість поранених унаслідок російської атаки 8 січня.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«На жаль, навіть через добу, зростає кількість постраждалих через російську атаку на Запоріжжя. Станом на зараз за допомогою до лікарів звернулось 122 людини», - заявив очільник області.

Міністерство внутрішніх справ додало, що серед поранених - дитина. Загалом через атаку РФ загинули 13 людей.