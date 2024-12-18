Міноборони: рекрутинг до ЗСУ найкраще відбувається у чотирьох областях та в Києві

Найкращі показники рекрутингу до ЗСУ мають п'ять регіонів України.

Про це розповів заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, передає Укрінформ.

“Я можу виділити станом на сьогодні п'ть топових областей, які максимально роблять рекрутинг для ЗСУ. Це – Харківська, Дніпропетровська, Львівська, Запорізька області, а також Київ”, - зазначив Мельник.

Він уточнив, що жінки складають понад 20% громадян, які бажають вступити до лав ЗСУ.

Зараз, відповідно до статистики Міноборони, за рік через рекрутингові центри до лав ЗСУ долучилися 30 тис. українців.

“Ми отримуємо інформацію щотижня, і ця інформація така: близько 900 громадян України бажають вступити самостійно до лав ЗСУ. І наразі ми можемо констатувати той факт, що популярність топових сьогодні військово-облікових спеціальностей наступна: перша – це оператори БПЛА і медичні працівники, а також працівники штабів військових частин”, - зазначив заступник міністра оборони.