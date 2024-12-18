Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони: рекрутинг до ЗСУ найкраще відбувається у чотирьох областях та в Києві

Йдеться про Харківську, Дніпропетровську, Львівську та Запорізьку області.

Міноборони: рекрутинг до ЗСУ найкраще відбувається у чотирьох областях та в Києві
Рекрутинговий центр 3-ї окремої штурмової бригади у Львові. Липень 2023.
Фото: зі сторінки бригади

Найкращі показники рекрутингу до ЗСУ мають п'ять регіонів України.

Про це розповів заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, передає Укрінформ.

“Я можу виділити станом на сьогодні п'ть топових областей, які максимально роблять рекрутинг для ЗСУ. Це – Харківська, Дніпропетровська, Львівська, Запорізька області, а також Київ”, - зазначив Мельник.

Він уточнив, що жінки складають понад 20% громадян, які бажають вступити до лав ЗСУ.

Support LB.ua

Зараз, відповідно до статистики Міноборони, за рік через рекрутингові центри до лав ЗСУ долучилися 30 тис. українців.

“Ми отримуємо інформацію щотижня, і ця інформація така: близько 900 громадян України бажають вступити самостійно до лав ЗСУ. І наразі ми можемо констатувати той факт, що популярність топових сьогодні військово-облікових спеціальностей наступна: перша – це оператори БПЛА і медичні працівники, а також працівники штабів військових частин”, - зазначив заступник міністра оборони.

  • Кабмін погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років експериментального проєкту з рекрутингу громадян в електронній формі, зокрема - з використанням засобів порталу “Дія”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies