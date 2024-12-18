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Від детонації російських мін в Україні загинули 16 дітей, ще 88 поранені

З початку широкомасштабного вторгнення РФ 1087 осіб постраждали внаслідок нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами.

Від детонації російських мін в Україні загинули 16 дітей, ще 88 поранені
Фото: EPA/UPG

З початку широкомасштабної агресії РФ від російських мін загинули 16 дітей, ще 88 — дістали поранення.

Про це повідомляє офіцер Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Олександр Рябцев під час підсумкової зустрічі Робочої групи з питань інформування про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни у 2024 році.

"З початку широкомасштабного вторгнення РФ 1087 осіб постраждали внаслідок нещасних випадків, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Найбільше нещасних випадків зафіксовано в Харківській області — 265", — повідомляє Рябцев.

За його словами, найбільше постраждалих серед чоловіків – 275 загиблих та 622 поранено.

"Якщо говорити про жінок, то цей показник нижчий. Відтак із 24 лютого 2022 року внаслідок інцидентів пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни, загинули 27 жінок, а ще 59 дістали поранення. Стосовно дітей показник такий - 16 загиблих та 88 поранених", — додає Рябцев.

Найбільша кількість інцидентів детонації вибухонебезпечних предметів була у 2023 році – 401 випадок. Для порівняння, 2022 році ця цифра становила – 204 інциденти. Найменша кількість інцидентів цьогоріч – 149.

  • Найбільш забрудненими від російськх мін залишаються Харківська, Херсонська та Миколаївська області.
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