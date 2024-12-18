Сили оборони: ворог зруйнував низку укріплень у Донецькій області

Штурмові підрозділи російської армії атакували низку укріплень Сил оборони на Донеччині. На деяких позиціях фортицікації знищені.
Про це інформують в ОСУВ "Хортиця".
"В прагненні покращити тактичне положення — атакував наші укріплення в районі Нового Комара та на південно-східній околиці Сонцівки. Внаслідок штурмових дій та вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання", — ідеться у зведенні Сил оборони.
Водночас ворожі штурмові підрозділи атакували укріплення ЗСУ в міській забудові Часового Яру, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового — без успіху. Ворог зазнав втрат і відійшов.
Внаслідок вогневого ураження противника укріплення на окремих позиціях Сил оборони зазнали критичних руйнувань.
Протягом доби противник проводив штурмові дії в районі Новотроїцького, Берестків, Пушкіного, південніше Відродження, південніше Даченського, на південних околицях Зеленівки, південніше Сторожевого та на південно-західній околиці Макарівки: успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.
- За даними Генштабу, на Краматорському напрямку за минулу добу відбулось три бойових зіткнення в районі населених пунктів Часовий Яр та Ступочки. Ворог активно застосовує бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку.