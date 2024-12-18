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Сили оборони: ворог зруйнував низку укріплень у Донецькій області

Також росіяни безуспішно атакували укріплення Сил оборони в міській забудові Часового Яру.

Сили оборони: ворог зруйнував низку укріплень у Донецькій області
Танк Сил оборони України
Фото: Генштаб

Штурмові підрозділи російської армії атакували низку укріплень Сил оборони на Донеччині. На деяких позиціях фортицікації знищені.

Про це інформують в ОСУВ "Хортиця".

"В прагненні покращити тактичне положення — атакував наші укріплення в  районі Нового Комара та на південно-східній околиці Сонцівки. Внаслідок штурмових дій та вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання", — ідеться у зведенні Сил оборони.

Водночас ворожі штурмові підрозділи атакували укріплення ЗСУ в міській забудові Часового Яру, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового — без успіху. Ворог зазнав втрат і відійшов. 

Внаслідок вогневого ураження противника укріплення на окремих позиціях Сил оборони зазнали критичних руйнувань.

Протягом доби противник проводив штурмові дії в районі Новотроїцького, Берестків, Пушкіного, південніше Відродження, південніше Даченського, на південних околицях Зеленівки, південніше Сторожевого та на південно-західній околиці Макарівки: успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

  • За даними Генштабу, на Краматорському напрямку за минулу добу відбулось три бойових зіткнення в районі населених пунктів Часовий Яр та Ступочки. Ворог активно застосовує бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку.
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