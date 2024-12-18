Головне за ніч та ранок середи, 18 грудня: майже 200 боєзіткнень, бої на Курщині, затримання голови КРАІЛ

Нічна повітряна атака, 199 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, безпекові заходи в центрі столиці.

Сьогодні вранці працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора, повідомила "Українська правда".

За словами джерела, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Як відомо, КРАІЛ, останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із Росією. На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу сталося 199 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чумацького, Українки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Дачного, Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Янтарного.

На Времівському напрямку противник здійснив 27 штурмів наших позицій в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки.

Минулої доби на Курському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих атак, ворог здійснив близько п’ятисот артилерійських обстрілів, завдав вісім авіаударів, скинувши 10 КАБів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 766 690 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Під час боїв на Курщині були вбиті або поранені кілька сотень північнокорейських військовослужбовців, які воюють разом із російськими силами проти України, пише Associated Press із посиланням на високопоставленого військового.

Чиновник не надав подробиць про те, скільки саме було вбито, але сказав, що північнокорейські війська, схоже, не загартовані в боях, що сприяє кількості втрат. Посадовець надав першу значну оцінку втрат Північної Кореї, яка з’явилася через кілька тижнів після того, як Україна оголосила, що Північна Корея направила до Росії від 10 000 до 12 000 військових.

Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР

У ніч на 18 грудня росіяни атакували Україну 81-м ударним безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел (РФ).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 "шахеда" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 30 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Влучань не зафіксовано. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи в Печерському районі Києва, зокрема в урядовому кварталі столиці України.

Як повідомляє пресслужба відомства, заходи відбуваються у взаємодії з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

За безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики:

проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, заклади сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу Києва.

Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Міністерство оборони Сполучених Штатів не мало інформації про підготовку Україною спецоперації з ліквідації у Москві генерала окупаційної армії Кирилова, причетного до використання на фронті хімічної зброї.

Як передає "Укрінформ", під час брифінгу у Пентагоні участь США у знищенні воєнного злочинця заперечив генерал Патрік Райдер. За словами речника, США не забезпечували Україну розвідувальними даними про російського офіцера чи іншою підтримкою. Райдер підкреслив, що у Вашингтоні "не надають можливостей для такого роду діяльності".

У Пентагоні також заявили, що не мають жодної додаткової інформації про ліквідацію Кирилова, окрім тієї, що вже була опублікована у ЗМІ.

Як повідомлялося, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов був підірваний завдяки вибухівці, вмонтованої у самокат, що стояв біля його будинку.

Джерела LB.ua підтвердили, що спецоперація була проведена Службою безпеки України.

Уряд Сполученого Королівства на своєму сайті повідомив про обрання малюнка для різдвяних листівок, які розсилатиме офіс державного секретаря у справах Шотландії. Привітання супроводжуватиме зображення, створене 12-річною українкою.

Як розповів держсекретар Ян Мюррей, золотоволосого херувима поряд з ялинкою намалювала 12-річна Амелія Марченко родом з Донецької області. Родина дівчинки була змушена двічі рятуватися від війни - спершу у 2014 році, а згодом і в 2022-ому. Зараз Амелія живе в столиці Шотландії Единбурзі.

Урядовий офіс вперше проводив конкурс на створення зображення для різдвяної листівки. За його умовами, свої роботи могли надсилати діти у віці від 5 до 16 років, які відвідують заняття Центру української спільноти у Единбурзі. Учасників просили поєднати у малюнках елементи української та шотландської культури.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!