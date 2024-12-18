Associated Press: на Курщині українські бійці вбили та поранили вже кілька сотень військових з Північної Кореї

кадри з Курської області росії, дрон 22-ої бригади зафіксував двох північнокорейських військовослужбовців під час штурмових дій.

Кілька сотень північнокорейських військовослужбовців, які воюють разом з російськими силами проти України, були вбиті або поранені під час боїв на Курщині, пише Associated Press із посиланням на високопоставленого військового.

Чиновник не надав подробиць про те, скільки саме було вбито, але сказав, що північнокорейські війська, схоже, не загартовані в боях, що сприяє кількості втрат.

Посадовець надав першу значну оцінку втрат Північної Кореї, яка з’явилася через кілька тижнів після того, як Україна оголосила, що Північна Корея направила до Росії від 10 000 до 12 000 військових.

У понеділок Білий дім і Пентагон підтвердили, що північнокорейські війська ведуть бої на передовій переважно на позиціях піхоти. Вони вели бої разом з російськими підрозділами, а в деяких випадках і самостійно.

Нещодавно СБУ перехопила розмови росіян, які свідчать про великі втрати КНДР на Курщині. В один із шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців із Північної Кореї.