ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
ГоловнаСуспільствоВійна

Associated Press: на Курщині українські бійці вбили та поранили вже кілька сотень військових з Північної Кореї

Висока кількість втрат серед північнокорейських військових зумовлена браком досвіду.

Associated Press: на Курщині українські бійці вбили та поранили вже кілька сотень військових з Північної Кореї
кадри з Курської області росії, дрон 22-ої бригади зафіксував двох північнокорейських військовослужбовців під час штурмових дій.
Фото: скрин відео

Кілька сотень північнокорейських військовослужбовців, які воюють разом з російськими силами проти України, були вбиті або поранені під час боїв на Курщині, пише Associated Press із посиланням на високопоставленого військового.  

Чиновник не надав подробиць про те, скільки саме було вбито, але сказав, що північнокорейські війська, схоже, не загартовані в боях, що сприяє кількості втрат. 

Support LB.ua

Посадовець надав першу значну оцінку втрат Північної Кореї, яка з’явилася через кілька тижнів після того, як Україна оголосила, що Північна Корея направила до Росії від 10 000 до 12 000 військових.

У понеділок Білий дім і Пентагон підтвердили, що північнокорейські війська ведуть бої на передовій переважно на позиціях піхоти. Вони вели бої разом з російськими підрозділами, а в деяких випадках і самостійно.

Нещодавно СБУ перехопила розмови росіян, які свідчать про великі втрати КНДР на Курщині. В один із шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців із Північної Кореї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies