​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР

Почнемо з викриття чуток. Казали, що 6 грудня дві бригади корейського спецназу атакували Сили оборони в Плеховому Курської області. Далі в російському сегменті соцмереж почалися баталії між тими, хто бачив там корейців , і тими, хто реально там веде бойові дії. Насамперед бійці 810-ї бригади морської піхоти ворожого ЧФ, котрі регулярно отримували біля цього Плехового від наших. Бійки досягли такого масштабу, що російський ГШ нібито взагалі заборонив пускати корейців на передову (перевірити не виходить, тому також записуємо до чуток).

В реальності до появи згаданих чуток Плехове з початку листопада рівняв з землею спецназ з 22-ї бригади ворога. Після того, як обороняти в селі не лишилося чого, і наші між 12 і 13 листопада звідти відступили, утворивши в такий спосіб “сіру зону”, та перейшли до оборони по берегу річки Псьол. І ось на День ЗСУ керівництво “контртерористичною операцією в Курській області” вирішило цю сіру зону захопити, для чого залучило морську піхоту ЧФ. В кожній штурмовій групі було по 2-3 корейські спостерігачі. Для вивчення, так би мовити, бойового досвіду.

Фото: тг-канал Андрія Цаплієнка Ексклюзивні кадри з Курської області РФ, дрон 22-ої бригади зафіксував північнокорейських військовослужбовців під час штурмових дій український позицій .

Результат — 5-6 “двохсотих” та до 15 “трьохсотих. Немає ради: мінні поля, наші і не наші, загальною глибиною під два кілометри плюс артилерія Сил оборони та оператори fpv доступно пояснили противнику, у чому сенс “сірої зони”.

Ворог закріпитися не зміг і відступив. Чого приходили — не зрозуміло. Але й висновків не зробили, тому 10 грудня росіяни, посилені двома відділеннями корейців, повернулися на руїни села.

Далі реальність розвинулася в такий спосіб: 14 грудня біля Комишівки почали спішуватися російські і корейські підрозділи та висуватися в напрямку хутірка Найденов і далі — на рубіж переходу в атаку на позиції Сил оборони. Успіх дозволив би ворогу обійти наші позиції в районі Погребків і змусити підрозділи ОТУВ “Сіверськ” відступити.

15 грудня наші оператори БПЛА вже бачили корейців з неба. Чучхеїсти пішки шкандибали туди, куди їх послали, одягнуті в російську військову форму, з російськими знаками розрізнення, з російською зброєю, помічені червоним скотчем “свій-чужий” нижче колін та над ліктем. Йти було десь кілометрів з чотири, тому наші мали час підготуватися і провести декілька вогневих нальотів. Передові підрозділи воєнізованих туристів з Пхеньяна так нікуди і не добралися.

У районі Малої Локні російсько-корейський противник атакував 14-15 грудня приблизно десять разів. Але ж противника для спарингу слід обирати обережніше, бо 92-го окрема штурмова і 95-та десантно-штурмова — знані кулінари, шинкують в капусту противника у будь-яких кількостях. Ворог втратив у цих боях до 200 “двохсотими”.

Власне у корейському контингенті з 200 осіб ногами на Пхеньян в чорному пакеті з того бою вийшли приблизно 50. Корейських “двохсотих” з маршруту висування евакуювали на загальних з росіянами засадах, але складали окремо та приховували обличчя. Альтернативні джерела повідомили, що в Донецьку корейські “двохсоті” зайняли всі вільні холодильники, а ось ліжка в лікарнях — чомусь ні. Характер летальних поранень дав підстави вважати, що поранених добивали. Цікавий такмед у корейців, цікавий.

Поки не відомо про корейських полонених, хоча вже є захоплені документи та особисті речі, але російські бранці якість підготовки далекосхідних “союзників” оцінили наступним чином: північнокорейський спецназ не дотягує до рівня російської піхоти. Корейські бійці погано орієнтуються на місцевості, не вміють діяти на полі бою, взаємодіяти ні з російськими підрозділами, ні з засобами посилення, абсолютно не готові до ведення бойових дій в умовах широкого застосування БПЛА. З плюсів — висока витривалість та непогана фізична підготовка. Корейці виявилися швидшими у переміщеннях за росіян. Прогноз застосування корейських підрозділів — виключно в складі російських для масовості атак. Відчутних переваг росіяни не отримають, хоча це дозволить підтримувати певний час належний темп операції.

Фото: скрин відео Кадри з Курської області РФ, на яких дрон 22-ої бригади зафіксував північнокорейських військовослужбовців під час штурмових дійукраїнський позицій.

За припущеннями розвідки до 1,5-2 тисячі корейців (за іншими оцінками — до 5 тисяч) зосереджені в районі на північ від Курська або на північ від Льгова. Все це корейське шапіто неочікувано для себе і світу, швидше за все також, стало розмінною геополітичною монеткою. Те, що корейці вляпалися в бойові дії проти України, поставило багато запитань в дуже високих кабінетах в США, Японії та Південній Кореї. З вікон цих кабінетів (не всіх, визнаємо) добре видно Тегеран, котрий з останніх сил підливає бензин у близькосхідне багаття. І на тлі цього пасьянсу події в Сирії виглядають як військово-патріотична гра.

Як Дональд Трамп буде тепер викручуватися з цієї ситуації, схиляти Путіна до перемир'я та при цьому намагатися зберегти лице перед Пекіном та рештою світових столиць — не зрозуміло.