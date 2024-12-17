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МЗС України висловило протест через візит делегації Панафриканського парламенту на тимчасово окуповану Донеччину

МЗС вимагає від керівництва Африканського Союзу та Панафриканського парламенту рішуче засудити цей візит.

МЗС України висловило протест через візит делегації Панафриканського парламенту на тимчасово окуповану Донеччину
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з візитом делегації Панафриканського парламенту до тимчасово окупованої Росією території Донецької області України. 

У складі делегації Панафриканського парламенту входили представники Ефіопії, Танзанії, Малаві, Уганди, Південного Судану, Коморських островів, Екваторіальної Гвінеї, Джибуті, Есватіні,  Замбії, Сомалі та Мозамбіку. 

“Взявши участь у російській пропагандистській акції, африканські парламентарі виявили грубу неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та знехтували основоположними принципами міжнародного права”, - наголосили в МЗС

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У зовнішньодипломатичному відомстві зазначили, що зроблені ними в ході цього візиту заяви про протидію колоніалізму є повним абсурдом.

Крім того, візит африканської делегації суперечить духу дружби та взаємної поваги, якими характеризуються відносини України з державами Африканського континенту. Також він завдає серйозної шкоди репутації Панафриканського парламенту, створеного у 2004 році у якості одного з органів Африканського Союзу.

Цей візит суперечить Спільній заяві Голови Африканського Союзу та Голови Комісії Африканського Союзу від 24 лютого 2022 року, у якій висловлюється заклик до Росії та інших регіональних та міжнародних акторів “неухильно поважати міжнародне законодавство, територіальну цілісність та суверенітет України”. 

“У цьому зв’язку вимагаємо від керівництва Африканського Союзу та Панафриканського парламенту рішуче засудити відвідання його представниками тимчасово окупованої Російською Федерацією території Донецької області України та у подальшому уникати будь-яких контактів з представниками російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України”, - підсумували в МЗС.

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