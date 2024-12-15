Посол України в США Оксана Маркарова стала жертвою пранкерів

Зломисники просять контакти урядовців та вдають, що пишуть із секретного телефону.

Пані посол України в США Оксана Маркарова зазнала "атаки" пранкерів, які видають себе за американських урядовців.

Про це пані посол написала у Facebook.

Пані Маркарова розповідає, що впродовж останніх днів на її телефон надійшла "купа повідомлень від пранкерів/зловмисників", які видають себе за урядовців США і просять прямі контакти українських урядовців, або термінової розмови. Водночас зловмисники вдають, що пишуть із секретного телефону.

"Ми з нашими всіма партнерами у постійному контакті і також використовуємо виключно перевірені канали комунікації, тому всі такі випадки відразу зловили і повідомили правоохоронців", – зазначила пані дипломат.

Оксана Маркарова додає, що рішення повідомити щодо "атаки" пранкерів було прийняте нею через "сплеск таких контактів, а також доволі гарну якість виконання".

Пані посол закликала колег бути пильними і перевіряти контакти із незнайомих номерів, електронних пошт і месенджерів.