Кемерон сказав протилежну до прем'єрської точки зору про підтримку України в разі перемоги лейбористів.

Російські пранкери видали себе за колишнього президента України Петра Порошенка і від його імені поговорили з британським міністром закордонних справ Девідом Кемероном. У розмові йшлося про лейбориствів, американського політика Дональда Трампа, війну в Україні, пише The Telegraph.

Кемерон, говорячи з псевдополітиком, сказав, що лейбористи матимуть такий самий "ентузіазм" у підтримці України, як і торі. Раніше британський прем'єр Ріші Сунак ставив під сумнів, що лейбористська підтримка Києва буде такою ж потужною.

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Міністерство закордонних справ заявило, що зловмисники, які стоять за дзвінком, були "явно росіянами". Там додали, що "дезінформація – це тактика прямо з підручника Кремля".

На запитання самозванця, чи вірить він, що щось зміниться після загальних виборів, лорд Кемерон сказав: "Опозиційна партія з таким же ентузіазмом захищає Україну та допомагає Україні, як і Консервативна партія".

Кемерон також розповів, що під час вечері з Трампом намагався переконати його не блокувати надання коштів для України.

Окрім того, він розповів про розмову з казахським міністром закордонних справ Муратом Нуртлеу, в якій той сказав Кемерону, що Росія хотіла б відхватити собі шматок півночі Казахстану: "[Пан Нуртлеу] сказав, що українці гинуть за Казахстан, вони ризикують своїм життям, щоб стримати Росію, і це вигідно нам".

Він також сказав, що Україна найближчим часом не отримає запрошення до НАТО, бо США це не підтримають.