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ЗМІ: ексгенпрокурор Костін стане послом України у Нідерландах

Також готується рішення про призначення нового очільника Офісу генпрокурора.

ЗМІ: ексгенпрокурор Костін стане послом України у Нідерландах
Андрій Костін
Фото: radiosvoboda.org

Колишній Генеральний прокурор України Андрій Костін стане послом України у Нідерландах, повідомило «Суспільне» з посиланням на джерело в команді Зеленського.

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«Що ж до посади генерального прокурора, то рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується», — зазначило джерело.

  • Днями Володимир Зеленський анонсував заміни в дипломатичному корпусі. З цього приводу глава держави провів нараду з керівником МЗС Андрієм Сибігою.
  • Президент звільнив Костіна з посади у жовтні.
  • Ексгенпрокурор подав у відставку на тлі скандалу з корупцією у МСЕК та прокурорами, які оформлювали собі інвалідність, аби отримувати виплати. Він оголосив про своє звільнення з посади 22 жовтня, зіславшись на засідання РНБО.
  • Костіна давно називали одним з кандидатів на посаду посла в Нідерландах, де розташовано Міжнародний кримінальний суд. Однак чи погодить сама країна такого посла? Докладно про це – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".
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