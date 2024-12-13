ЗМІ: ексгенпрокурор Костін стане послом України у Нідерландах

Також готується рішення про призначення нового очільника Офісу генпрокурора.

Колишній Генеральний прокурор України Андрій Костін стане послом України у Нідерландах, повідомило «Суспільне» з посиланням на джерело в команді Зеленського.

«Що ж до посади генерального прокурора, то рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується», — зазначило джерело.