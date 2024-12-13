ЗМІ: ексгенпрокурор Костін стане послом України у Нідерландах

Колишній Генеральний прокурор України Андрій Костін стане послом України у Нідерландах, повідомило «Суспільне» з посиланням на джерело в команді Зеленського.
«Що ж до посади генерального прокурора, то рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується», — зазначило джерело.
- Днями Володимир Зеленський анонсував заміни в дипломатичному корпусі. З цього приводу глава держави провів нараду з керівником МЗС Андрієм Сибігою.
- Президент звільнив Костіна з посади у жовтні.
- Ексгенпрокурор подав у відставку на тлі скандалу з корупцією у МСЕК та прокурорами, які оформлювали собі інвалідність, аби отримувати виплати. Він оголосив про своє звільнення з посади 22 жовтня, зіславшись на засідання РНБО.
- Костіна давно називали одним з кандидатів на посаду посла в Нідерландах, де розташовано Міжнародний кримінальний суд. Однак чи погодить сама країна такого посла? Докладно про це – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".