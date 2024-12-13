Сирський обговорив з генералом Вайкшнорасом питання співпраці та зміцнення обороноздатності України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив із головнокомандувачем Збройних сил Литви генералом Раймундасом Вайкшнорасом питання співпраці та зміцнення обороноздатності України.

Про це Головнокомандувач розповів у Telegram.

"Провів зустріч з литовською делегацією на чолі з головнокомандувачем збройних сил Литовської Республіки генералом Раймундасом Вайкшнорасом", — написав Сирський.

Під час зустрічі генерали обговорили широкий спектр питань для посилення обороноздатності України.

"Зокрема, поінформував литовського колегу про перебіг відбиття російської агресії та загальну ситуацію на лінії фронту. Окреслив критичні потреби Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці та засобах ураження", — повідомив він.

"Також обговорив питання розвитку військового співробітництва, зокрема, за напрямом підготовки особового складу Сил оборони України за участі інструкторів збройних сил Литовської Республіки в рамках багатонаціональної операції на території Великої Британії та Місії Європейського Союзу і Командування НАТО", — додав Сирський.

Головком додав, що Україна високо цінує внесок Литви у створення Коаліції з розмінування та активну допомогу у рамках інших коаліцій на підтримку України.

За його словами, Вайкшнорас підтвердив наміри Литви продовжувати надання матеріально-технічної допомоги та підготовку особового складу Сил оборони України в рамках рішення литовського уряду про продовження у 2025 році військової допомоги Україні.