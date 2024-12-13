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CBS: Сі Цзіньпін не поїде на інавгурацію Трампа

Раніше Трамп особисто запросив Сі на церемонію присяги.

CBS: Сі Цзіньпін не поїде на інавгурацію Трампа
Ілюстративне фото: Сі і Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Китаю Сі Цзіньпін наступного місяця не поїде до Вашингтона на інавгурацію обраного президента Дональда Трампа, повідомляє CBS News із посиланням на два джерела. 

Раніше видання повідомляло, що Трамп особисто запросив Сі на церемонію присяги.

Натомість посол Китаю в США та його дружина відвідають захід 20 січня, що є стандартною практикою. Джерела CBS News повідомили, що до них можуть приєднатися додаткові чиновники з Пекіна.

Посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося від коментарів. У Трампа цю інформацію також коментувати не стали. 

Відповідаючи на запитання у четвер вранці, чи відповів Сі Цзіньпін на запрошення, новий прессекретар Білого дому Керолайн Левітт сказала Fox News, що не знає, але підтвердила, що були запрошені інші світові лідери.

“У нас хороші відносини з Китаєм. У мене хороші відносини. Ми говорили та обговорювали з президентом Сі деякі речі”, — сказав Трамп сьогодні вранці CNBC. 

Він не став повідомляти подробиці, і його не запитали конкретно про Сі та інавгурацію.

Запрошення Сі Цзіньпіна, яке було передане поза офіційними дипломатичними каналами, здивувало як Пекін, так і союзників США, враховуючи динаміку у американсько-китайських відносинах.

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