До кінця року Україна і Литва проведуть міжурядові консультації

Про це український прем'єр домовився із новообраним литовським колегою.

Україна та Литва проведуть спільні міжурядові консультації в Києві до кінця цього року.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль домовився під час телефонної розмови з новообраним прем’єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом.

"Привітав із призначенням на посаду й формуванням нового Уряду Литви. Очікуємо продовжити наше продуктивне стратегічне партнерство", – написав Шмигаль у телеграмі.

Він також нагадав, що Литва є одним із найбільших прибічників й адвокатів України на міжнародній арені.

Від початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні допомоги на суму понад 1,5 млрд євро, що становить 2% від ВВП країни.

"Цінуємо рішення литовських друзів щорічно виділяти 0,25% ВВП на потреби безпеки й оборони нашої держави. А також розраховуємо на продовження реалізації спільних проєктів у ключових галузях", – зазначив глава українського уряду і додав, що Україна покладається на подальше сприяння й допомогу.