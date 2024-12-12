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До кінця року Україна і Литва проведуть міжурядові консультації

Про це український прем'єр домовився із новообраним литовським колегою.

До кінця року Україна і Литва проведуть міжурядові консультації
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль із литовським колегою Гінтаутасом Палуцкасом.
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Україна та Литва проведуть спільні міжурядові консультації в Києві до кінця цього року. 

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль домовився під час телефонної розмови з новообраним прем’єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом.

"Привітав із призначенням на посаду й формуванням нового Уряду Литви. Очікуємо продовжити наше продуктивне стратегічне партнерство", – написав Шмигаль у телеграмі. 

Він також нагадав, що Литва є одним із найбільших прибічників й адвокатів України на міжнародній арені. 

Від початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні допомоги на суму понад 1,5 млрд євро, що становить 2% від ВВП країни. 

"Цінуємо рішення литовських друзів щорічно виділяти 0,25% ВВП на потреби безпеки й оборони нашої держави. А також розраховуємо на продовження реалізації спільних проєктів у ключових галузях", – зазначив глава українського уряду і додав, що Україна покладається на подальше сприяння й допомогу. 

  • Вчора президент Литви Гітанас Науседа призначив міністрів юстиції та навколишнього середовища. Таким чином було завершено формування уряду соціал-демократа Гінтаўтаса Палуцкаса. Попередніх 12 міністрів президент призначив минулого тижня.
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