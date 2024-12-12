До кінця року Україна і Литва проведуть міжурядові консультації

Україна та Литва проведуть спільні міжурядові консультації в Києві до кінця цього року.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль домовився під час телефонної розмови з новообраним прем’єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом.
"Привітав із призначенням на посаду й формуванням нового Уряду Литви. Очікуємо продовжити наше продуктивне стратегічне партнерство", – написав Шмигаль у телеграмі.
Він також нагадав, що Литва є одним із найбільших прибічників й адвокатів України на міжнародній арені.
Від початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні допомоги на суму понад 1,5 млрд євро, що становить 2% від ВВП країни.
"Цінуємо рішення литовських друзів щорічно виділяти 0,25% ВВП на потреби безпеки й оборони нашої держави. А також розраховуємо на продовження реалізації спільних проєктів у ключових галузях", – зазначив глава українського уряду і додав, що Україна покладається на подальше сприяння й допомогу.
- Вчора президент Литви Гітанас Науседа призначив міністрів юстиції та навколишнього середовища. Таким чином було завершено формування уряду соціал-демократа Гінтаўтаса Палуцкаса. Попередніх 12 міністрів президент призначив минулого тижня.