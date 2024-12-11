10 грудня відбулася остання зустріч другого сезону проєкту “Нова країна” (спільний проєкт LB.ua та EFI Group) і присвячена вона глобальним викликам 2025 в контексті міжнародної політики.

Цього разу ми змінили формат заходу - замість традиційної дискусійної експертної панелі пройшло публічне інтерв’ю. На питання модераторки, шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної та гостей (серед яких народні депутати, експерти, представники громадського сектора тощо) відповідав очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

Фото: Олександр Ратушняк Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

Відкриваючи засідання Андрій Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI та Group, партнера LB.ua по проєкту, відзначив важливість такого публічного формату для суспільства.

“Дипломатія – один з головних фронтів нашої боротьби за незалежність, за становлення нашої країни. Я вдячний за відкритість до цієї інтелектуальної дискусії, зп те, що ці питання обговорюються з суспільством. Мені б дуже хотілося, щоб й мандат наших перемовників на самому високому рівні опирався на суспільство. Коли перемовини будуть спиратися на волю хороброї української нації, це буде набагато сильніша позиція”, - зазначив Ліскі.

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі

“Це особлива місія і відповідальність бути міністром країни, яка воює. Ми потребуємо єдності, синергії всіх залучених акторів у сфері зовнішньої політики, тому що лише таким чином можна досягати справжнього стратегічного результату”, - говорить міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Які шанси в України вступити до НАТО, що з призначенням послів, яка переговорна позиція України, як змусити Путіна піти на переговори - відповіді на ці та інші питання ви дізнаєтеся у повній версії інтерв’ю Андрія Сибіги 13 грудня на LB.ua. А поки що публікуємо фоторепортаж з заходу.

Фото: Олександр Ратушняк міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Фото: Олександр Ратушняк міністр закордонних справ Андрій Сибіга і Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Марина Сингаївська, заступниця головного редактора LB.ua

Фото: Олександр Ратушняк міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Фото: Олександр Ратушняк Ірина Федорів, Видання 'Голка'

Фото: Олександр Ратушняк Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк генеральним директором компанії АДМ Юкрейн Ірина Присяжнюк

Фото: Олександр Ратушняк радник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань стратегічних комунікацій та міжнародної співпраці Дмитро Золотухін

Фото: Олександр Ратушняк посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич

Фото: Олександр Ратушняк Юлія Шаіпова, керівниця проектів євроінтеграційного спрямування Центру економічного відновлення

Фото: Олександр Ратушняк Нардеп Роман Грищук

Фото: Олександр Ратушняк Артем Шаіпов, юридичний радник Програми USAID “Нове правосуддя”, співзасновник Ukrainian Global University

Фото: Олександр Ратушняк Нардеп Роман Костенко

Фото: Олександр Ратушняк Нардеп Микита Потураєв

Фото: Олександр Ратушняк Нардеп Микита Потураєв

Фото: Олександр Ратушняк міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Фото: Олександр Ратушняк Олеся Остаф'єва

Фото: Олександр Ратушняк Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький

Фото: Олександр Ратушняк нардепка Леся Забуранна

Фото: Олександр Ратушняк міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Фото: Олександр Ратушняк Артем Шаіпов і Марина Сингаївська

Фото: Олександр Ратушняк Олена Сотник, колишня нардепка, зараз у Ukraine Rassmusen Global

Фото: Олександр Ратушняк Керівниця з комунікацій та зв’язків з громадськістю ПриватБанку Олеся Жулинська

Фото: Олександр Ратушняк міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Фото: Олександр Ратушняк Геннадій Зубко, ексвіцепрем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ

Фото: Олександр Ратушняк Колишній нардеп та старший експерт в Українському інституті майбутнього Ігор Попов та його син Богдан

Фото: Олександр Ратушняк міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Фото: Олександр Ратушняк міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Речник МЗС Георгій Тихий

Фото: Олександр Ратушняк Народний депутат Михайло Радуцький

Фото: Олександр Ратушняк журналіст Роман Цимбалюк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Лариса Латипова, SOCAR Energy Ukraine, і суддя Костянтин Харакоз

Фото: Олександр Ратушняк Народний депутат Володимир В'ятрович

Фото: Олександр Ратушняк журналіст, політик, дипломат Андрій Шевченко

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Маргарита Ситник, видання ГОЛКА

Фото: Олександр Ратушняк Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький

Фото: Олександр Ратушняк Зліва-направо: Ольга Балицька, Олеся Жулинська, Лариса Латипова, Олена Сотник

Фото: Олександр Ратушняк Соломія Бобровська, Ігор Ліскі і Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Соломія Бобровська і Віталій Дейнега , Заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, засновник фонду 'Повернись живим'

Фото: Олександр Ратушняк Народний депутат Володимир В'ятрович

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Спілкування після дискусії