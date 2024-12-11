В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
ГоловнаПолітика

Екснардеп-“регіонал” Вадим Колесніченко отримав підозру у держзраді

Зокрема фігурант публічно заперечував українську державність.

Екснардеп-“регіонал” Вадим Колесніченко отримав підозру у держзраді
Вадим Колесніченко у Раді
Фото: Макс Левин

Народному депутату України IV-VII скликань від «Партії регіонів» повідомлено про підозру у державній зраді, розпалюванні національної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними джерел український медіа, йдеться про Вадима Колесніченка

За даними слідства, підозрюваний у 2014 році достроково склав повноваження депутата та виїхав до м. Севастополь. Там він активно сприяв анексії АР Крим та м. Севастополя, а в подальшому влаштувався радником в окупаційну адміністрацію. Після цього ексвисокопосадовець балотувався на посаду так званого «губернатора Севастополя». 

З початку повномасштабного вторгнення підозрюваний продовжив надавати допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Він публічно виступав в медіа, поширюючи наративи держави-агресора, зокрема заперечував українську державність, виправдовував та підтримував збройну агресію РФ проти України, принижуючи український народ.

Support LB.ua
 

У листопаді 2024 року цього ексвисокопосадоця було засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинення злочинів, повʼязаних з перевищенням влади та розпалюванням національної ворожнечі, ненависті та приниженням національної честі й гідності, вчинених у 2010 році під час проведення в Українському домі виставки, присвяченої подіям Волинської трагедії.

Зазначимо, у 2014 році був одним з опонентів Євромайдану, учасників якого називав "гейропейцями", звинувачував країни ЄС та США в організаційній участі. 16 січня 2014 року голосував за “диктаторські закони”, які передбачали кваліфікацію дій учасників акції протесту як екстремізм.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies