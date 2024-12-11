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Шмигаль прибув до Німеччини для зустрічі з Шольцом та участі у бізнес-форумі

Сторони планують обговорити співпрацю у сфері оборони, підтримку енергетики, питання відбудови, реформи та залучення інвестицій.

Шмигаль прибув до Німеччини для зустрічі з Шольцом та участі у бізнес-форумі
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, 11 грудня, прибув до Німеччини для зустрічі з канцлером Олафом Шольцом та участі у бізнес-форумі. Про це Шмигаль повідомив у соцмережах. 

“Сьогодні з урядовою командою працюємо в Берліні. Заплановані зустрічі з Федеральним канцлером Олафом Шольцом та Віцеканцлером Робертом Габеком, участь в Українсько-німецькому бізнес-форумі”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з керівництвом Німеччини планують обговорити співпрацю держав у різних галузях, співробітництво у сфері оборони, підтримку енергетики, питання відбудови, реформи та залучення інвестицій.

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