Шмигаль прибув до Німеччини для зустрічі з Шольцом та участі у бізнес-форумі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, 11 грудня, прибув до Німеччини для зустрічі з канцлером Олафом Шольцом та участі у бізнес-форумі. Про це Шмигаль повідомив у соцмережах.

“Сьогодні з урядовою командою працюємо в Берліні. Заплановані зустрічі з Федеральним канцлером Олафом Шольцом та Віцеканцлером Робертом Габеком, участь в Українсько-німецькому бізнес-форумі”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з керівництвом Німеччини планують обговорити співпрацю держав у різних галузях, співробітництво у сфері оборони, підтримку енергетики, питання відбудови, реформи та залучення інвестицій.