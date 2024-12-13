США запровадили візові обмеження до грузинських міністрів та правоохоронців

У санкційному списку є близько 20 осіб.

США запровадили візові обмеження до грузинських політиків, зокрема до міністрів, членів парламенту, правоохоронців та силовиків.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

"Сьогодні Державний департамент США оголошує про додаткові заходи відповідно до політики обмеження видачі віз, яка забороняє видачу віз особам, які відповідають за підрив демократії в Грузії або беруть участь у цьому", – йдеться у повідомленні.

У списку є близько двадцяти осіб, зокрема тих, що обіймають посади міністрів уряду та парламенту, співробітників правоохоронних органів і органів безпеки, а також приватних осіб.

"Сполучені Штати рішуче засуджують постійне, жорстоке та невиправдане насильство партії "Грузинська мрія" проти громадян Грузії, включаючи протестувальників, представників ЗМІ, правозахисників та опозиційних діячів", – зазначили у Держжепі і додали, що "Грузинська мрія" відвернулася від євроатлантичного майбутнього Грузії, якого надзвичайно бажає грузинський народ і яке передбачає конституція цієї країни.

Тому США прагнуть забезпечити, щоб на вищих посадових осіб, відповідальних за підрив демократії або причетних до неї, діяли візові обмеження.

Також Штати готують додаткові заходи, в тому числі санкції, щоб притягнути до відповідальності тих, хто підриває демократію в Грузії.

"Разом з народом Грузії ми хочемо бачити сильну, процвітаючу та демократичну Грузію, міцно інтегровану в євроатлантичну спільноту. Наші сьогоднішні дії демонструють рішучість США та доповнюють раніше оголошені дії щодо причетності понад 100 осіб, пов’язаних з «Грузинською мрією», та членів їхніх родин", – йдеться у повідомленні.