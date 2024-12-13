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США запровадили візові обмеження до грузинських міністрів та правоохоронців

У санкційному списку є близько 20 осіб. 

США запровадили візові обмеження до грузинських міністрів та правоохоронців
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Фото: dailysabah.com

США запровадили візові обмеження до грузинських політиків, зокрема до міністрів, членів парламенту, правоохоронців та силовиків.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

"Сьогодні Державний департамент США оголошує про додаткові заходи відповідно до політики обмеження видачі віз, яка забороняє видачу віз особам, які відповідають за підрив демократії в Грузії або беруть участь у цьому", – йдеться у повідомленні.

У списку є близько двадцяти осіб, зокрема тих, що обіймають посади міністрів уряду та парламенту, співробітників правоохоронних органів і органів безпеки, а також приватних осіб.

"Сполучені Штати рішуче засуджують постійне, жорстоке та невиправдане насильство партії "Грузинська мрія" проти громадян Грузії, включаючи протестувальників, представників ЗМІ, правозахисників та опозиційних діячів", – зазначили у Держжепі і додали, що "Грузинська мрія" відвернулася від євроатлантичного майбутнього Грузії, якого надзвичайно бажає грузинський народ і яке передбачає конституція цієї країни. 

Тому США прагнуть забезпечити, щоб на вищих посадових осіб, відповідальних за підрив демократії або причетних до неї, діяли візові обмеження.

Також Штати готують додаткові заходи, в тому числі санкції, щоб притягнути до відповідальності тих, хто підриває демократію в Грузії. 

"Разом з народом Грузії ми хочемо бачити сильну, процвітаючу та демократичну Грузію, міцно інтегровану в євроатлантичну спільноту. Наші сьогоднішні дії демонструють рішучість США та доповнюють раніше оголошені дії щодо причетності понад 100 осіб, пов’язаних з «Грузинською мрією», та членів їхніх родин", – йдеться у повідомленні. 

  • Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо голови правлячої партії Грузії “Грузинська мрія” Бідзіни Іванішвілі й низки грузинських посадовців, а Нідерланди закликатимуть ЄС призупинити безвізовий режим для Грузії.
  • На події у Грузії відреагував і президент України. Зеленський впровадив санкції.
  • 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років та є проросійською.
  • Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі. 
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