Влада Венесуели заявила про звільнення понад сотні політв'язнів

Хоча загалом під час протестів до в'язниць потрапили близько 2000 людей.

У Венесуелі посадовці заявили про звільнення з-під варти 103 людей, які були затримані під час антиурядових протестів, спричинених результатами президентських виборів у липні.

Як пише Reuters, амністію пояснили "зверненням президента Ніколаса Мадуро з проханням переглянути справи щодо актів насильства та злочинів, здійснених в контексті виборів".

Раніше Мадуро стверджував, що загальне число опозиціонерів, заарештованих та звинувачених у підриві конституційного порядку чи застосуванні насильницьких методів, становить близько 2 тисяч.

Минулого місяця офіс генерального прокурора Венесуели заявив про "надання свободи" 225 засудженим, яких зобов'язали звітувати перед органами правопорядку кожних 30 днів.