Влада Венесуели заявила про звільнення понад сотні політв'язнів

У Венесуелі посадовці заявили про звільнення з-під варти 103 людей, які були затримані під час антиурядових протестів, спричинених результатами президентських виборів у липні.
Як пише Reuters, амністію пояснили "зверненням президента Ніколаса Мадуро з проханням переглянути справи щодо актів насильства та злочинів, здійснених в контексті виборів".
Раніше Мадуро стверджував, що загальне число опозиціонерів, заарештованих та звинувачених у підриві конституційного порядку чи застосуванні насильницьких методів, становить близько 2 тисяч.
Минулого місяця офіс генерального прокурора Венесуели заявив про "надання свободи" 225 засудженим, яких зобов'язали звітувати перед органами правопорядку кожних 30 днів.
- Демократичний світ не визнав результати виборів у Венесуелі: у США адміністрація офіційно назвала обраним президентом суперника Мадуро Едмундо Гонзалеса.