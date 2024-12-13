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Влада Венесуели заявила про звільнення понад сотні політв'язнів

Хоча загалом під час протестів до в'язниць потрапили близько 2000 людей.

Влада Венесуели заявила про звільнення понад сотні політв'язнів
Фото: EPA/UPG

У Венесуелі посадовці заявили про звільнення з-під варти 103 людей, які були затримані під час антиурядових протестів, спричинених результатами президентських виборів у липні. 

Як пише Reuters, амністію пояснили "зверненням президента Ніколаса Мадуро з проханням переглянути справи щодо актів насильства та злочинів, здійснених в контексті виборів".

Раніше Мадуро стверджував, що загальне число опозиціонерів, заарештованих та звинувачених у підриві конституційного порядку чи застосуванні насильницьких методів, становить близько 2 тисяч. 

Минулого місяця офіс генерального прокурора Венесуели заявив про "надання свободи" 225 засудженим, яких зобов'язали звітувати перед органами правопорядку кожних 30 днів.

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