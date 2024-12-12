Ім’я нового прем’єр-міністра Франції стане відомим зранку 13 грудня

Зранку 13 грудня президент Франції Еммануель Макрон оприлюднить ім’я нового прем’єр-міністра, передає BFM TV.
«Заява про призначення прем'єр-міністра буде опублікована завтра вранці», - повідомили у Єлисейському палаці.
Макрон увечері 12 грудня повернувся до Франції з Польщі.
- Перед цим повідомлялося, що Макрон призначить главу уряду не пізніше, ніж у четвер.
- Принаймні лідер Франції за підсумками перемовин з керівниками парламентських партій у Єлисейському палаці встановив термін - 48 годин - на призначення нового прем'єр-міністра.
- Попередній уряд запустив процедуру висловлення недовіри, оскільки тодішній премʼєр-міністр Мішель Барньє вирішив в обхід парламенту схвалити бюджет соціального забезпечення. Депутати опісля відправили кабмін у відставку.