Ім’я нового прем’єр-міністра Франції стане відомим зранку 13 грудня

Макрон увечері 12 грудня повернувся до Франції з Польщі.

«Заява про призначення прем'єр-міністра буде опублікована завтра вранці», - повідомили у Єлисейському палаці.

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