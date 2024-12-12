Reuters: Трамп розглядає ексглаву розвідки Гренелла на посаду спецпосла в Ірані

На цій посаді Гренеллу доручать комунікацію з країнами в регіоні та за його межами щодо питання Ірану, а також оцінку налаштованості Тегерану до переговорів.

Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає на посаду спеціального посла у Ірані колишнього керівника розвідки Річарда Гренелла.

Про це із посиланням на двох співрозмовників пише Reuters.

Раніше Трамп ніяк не коментував імовірне призначення на цю посаду, але вчора у своїй соцмережі він назвав Гренелла зіркою, яка "буде десь високо".

Також обраний глава США не оприлюднював офіційних рішень щодо персоналу чи стратегії щодо Ірану. Зокрема нічого не говорив про те, чи запроваджуватиме нові санкції, чи продовжуватиме дипломатію, чи буде і те й інше, щоб зупинити їхню ядерну програму. Тим не менш розгляд Трампом варіантів на посаду спецпосла може бути сигналом, що він буде відкритим до переговорів із цією країною.

Очікується, що на цій посаді Гренеллу доручать комунікацію з країнами в регіоні та за його межами щодо питання Ірану, а також оцінку налаштованості Тегерану до переговорів.

Раніше, під час президентства Трампа, Гренелл працював послом у Німеччині, спеціальним представником президента з мирних переговорів у Сербії та Косово, а також виконуючим обов’язки директора національної розвідки в 2017-2021 роках.

Трамп розглядав Гренелла як претендента на посаду держсекретаря та спеціального посланника з питань війни в Україні. Ці посади отримали сенатор США Марко Рубіо та генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог відповідно.