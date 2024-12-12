В Австрії депутатського імунітету позбавили лідера та трьох членів проросійської “Партії свободи”

В Австрії парламент зняв депутатську недоторканність з лідера право-популістської, націонал-консервативної та проросійської Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберта Кікля та ще трьох членів політсили, яка перемогла на виборах наприкінці вересня.

Про це пише Укрінформ із посиланням на австрійське агентство APA.

“Національна рада зняла недоторканність з лідера FPÖ Герберта Кікля, а також з депутатів Мартіна Графа, Гаральда Штефана та Норберта Немета”, ‒ зазначає видання.

“За” проголосували пізно ввечері в середу всі партії, за винятком самої “Партії свободи”.

Зняття депутатської недоторканості з депутатів відбулося з огляду на відповідний запит прокуратури Австрії у справах економічних та корупційних злочинів (WKStA). Кікля підозрюють у наданні неправдивих свідчень парламентській комісії.

Троє інших депутатів від FPÖ фігурують у справі щодо порушення закону про заборону нацистської партії ‒ після того, як вони виконали пісню, пов’язану з нацистами.