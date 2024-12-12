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В Австрії депутатського імунітету позбавили лідера та трьох членів проросійської “Партії свободи”

Прокуратура підозрює Герберта Кікля у наданні неправдивих свідчень парламентській комісії. 

В Австрії депутатського імунітету позбавили лідера та трьох членів проросійської “Партії свободи”
Лідер проросійської Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль
Фото: EPA/UPG

В Австрії парламент зняв депутатську недоторканність з лідера право-популістської, націонал-консервативної та проросійської Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберта Кікля та ще трьох членів політсили, яка перемогла на виборах наприкінці вересня.

Про це пише Укрінформ із посиланням на австрійське агентство APA.

“Національна рада зняла недоторканність з лідера FPÖ Герберта Кікля, а також з депутатів Мартіна Графа, Гаральда Штефана та Норберта Немета”, ‒ зазначає видання.

“За” проголосували пізно ввечері в середу всі партії, за винятком самої “Партії свободи”.

Зняття депутатської недоторканості з депутатів відбулося з огляду на відповідний запит прокуратури Австрії у справах економічних та корупційних злочинів (WKStA). Кікля підозрюють у наданні неправдивих свідчень парламентській комісії. 

Троє інших депутатів від FPÖ фігурують у справі щодо порушення закону про заборону нацистської партії ‒ після того, як вони виконали пісню, пов’язану з нацистами.

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  • У вересні ультраправа “Австрійська партія свободи” (FPÖ) першою фінішувала на парламентських виборах з 29,2%. Ця перемога посунула Австрійську народну партію канцлера Карла Негаммера (ÖVP) на друге місце з 26,5%, третіми стали соціал-демократи.
  • Однак праворадикали не змогли сформувати уряд, адже жодна партія не захотіла керувати країною разом з Гербертом Кіклем.
  • У жовтні президент Австрії офіційно доручив формування кабінету міністрів керівнику консерваторів.
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