Румунія і Болгарія з наступного року увійдуть до Шенгенської зони

Із 1 січня 2025 року на сухопутних кордонах двох країн скасують прикордонний контроль.

Румунія і Болгарія вступлять до Шенгенської зони з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На офіційному акаунті головування Угорщини у Раді Євросоюзу, що триватиме до 31 грудня 2024 року, зазначається, що на сухопутних кордонах двох країн із країнами Шенгенської угоди скасують прикордонний контроль.

"Міністри внутрішніх справ щойно ухвалили рішення про скасування контролю внутрішніх сухопутних кордонів із Болгарією та Румунією і між ними з 1 січня 2025 року. Велика перемога для Болгарії, Румунії та всієї Європи", - йдеться в повідомленні.

Раніше Австрія виступала проти цього через високий рівень нелегальної міграції в Болгарії та Румунії, але нещодавно зняла вето.