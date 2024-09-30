Прокремлівська “Австрійська партія свободи” обіцяє “нову еру” після перемоги. Ультраправі проти допомоги Україні

Водночас сформувати коаліцію і отримати парламентську більшість політичній силі буде не просто.

Ультраправа “Австрійська партія свободи” (FPÖ) першою фінішувала на парламентських виборах з 29,2%, повідомляють Euronews.

Такими є результати прогнозу для громадського телебачення ORF на основі підрахунку понад 90% голосів.

Виступаючи перед своїми прихильниками у Відні, лідер політичної сили Герберт Кікль заявив: “ми відчинили двері в нову еру. Тепер ми справді збираємося разом написати цей новий розділ в історії Австрії”.

Ця перемога посунула Австрійську народну партію канцлера Карла Негаммера (ÖVP) на друге місце з 26,5%, третіми стали соціал-демократи.

Прокремлівська “Партія свободи” виступає проти допомоги Україні

Прокремлівська антимігрантська “Партія свободи” скористалася несхваленням виборців політики уряду щодо пандемії коронавірусу та різкого падінням економічної ситуації.

Це перший випадок із часів Другої світової війни, коли партія з фашистськими поглядами перемогла на національних виборах у країні. Видання зазначає, що політик хоче стати “фольксканцлером” чи народним канцлером ‒ а це відлуння нацистського пропагандистського прізвиська Адольфа Гітлера.

У своїй передвиборчій програмі під назвою “Фортеця Австрія” ультраправі закликали до “рееміграції непроханих іноземців”, до “одноріднішої” нації через жорсткий контроль на кордонах та призупинення права на притулок через закон про надзвичайний стан.

“Партія свободи” також хоче припинення санкцій проти Росії, різко критикує західну військову допомогу Україні та хоче вийти з Європейської ініціативи Sky Shield, проєкту протиракетної оборони, запущеного Німеччиною.

Кікль також розкритикував “еліти” у Брюсселі і закликав повернути Відню низку повноважень від Європейського союзу.

Ультрправі шукають коаліційного партнера

Однак, аби керувати парламентською більшістю, Кіклю потрібен партнер по коаліції, а це може бути проблематичним.

Він заявив, що готовий до переговорів з іншими партіями, але його конкуренти, включно з Карлом Негаммером та лідером соціал-демократів Андреасом Баблером, відмовилися співпрацювати з ультраправими.