Прокремлівська “Австрійська партія свободи” обіцяє “нову еру” після перемоги. Ультраправі проти допомоги Україні

Ультраправа “Австрійська партія свободи” (FPÖ) першою фінішувала на парламентських виборах з 29,2%, повідомляють Euronews.
Такими є результати прогнозу для громадського телебачення ORF на основі підрахунку понад 90% голосів.
Виступаючи перед своїми прихильниками у Відні, лідер політичної сили Герберт Кікль заявив: “ми відчинили двері в нову еру. Тепер ми справді збираємося разом написати цей новий розділ в історії Австрії”.
Ця перемога посунула Австрійську народну партію канцлера Карла Негаммера (ÖVP) на друге місце з 26,5%, третіми стали соціал-демократи.
Прокремлівська “Партія свободи” виступає проти допомоги Україні
Прокремлівська антимігрантська “Партія свободи” скористалася несхваленням виборців політики уряду щодо пандемії коронавірусу та різкого падінням економічної ситуації.
Це перший випадок із часів Другої світової війни, коли партія з фашистськими поглядами перемогла на національних виборах у країні. Видання зазначає, що політик хоче стати “фольксканцлером” чи народним канцлером ‒ а це відлуння нацистського пропагандистського прізвиська Адольфа Гітлера.
У своїй передвиборчій програмі під назвою “Фортеця Австрія” ультраправі закликали до “рееміграції непроханих іноземців”, до “одноріднішої” нації через жорсткий контроль на кордонах та призупинення права на притулок через закон про надзвичайний стан.
“Партія свободи” також хоче припинення санкцій проти Росії, різко критикує західну військову допомогу Україні та хоче вийти з Європейської ініціативи Sky Shield, проєкту протиракетної оборони, запущеного Німеччиною.
Кікль також розкритикував “еліти” у Брюсселі і закликав повернути Відню низку повноважень від Європейського союзу.
Ультрправі шукають коаліційного партнера
Однак, аби керувати парламентською більшістю, Кіклю потрібен партнер по коаліції, а це може бути проблематичним.
Він заявив, що готовий до переговорів з іншими партіями, але його конкуренти, включно з Карлом Негаммером та лідером соціал-демократів Андреасом Баблером, відмовилися співпрацювати з ультраправими.
- Лідер ультраправих Ґерберт Кікль є близьким союзником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
- "Австрійська партія свободи" входила до декількох коаліційних урядів. У 2019 році вона втратила владу після того, як тодішній лідер політсили просив у "родички" російського олігарха гроші в обмін на державні контракти. За рекомендацією цієї партії в 2017 році міністром з закордонних справ стала Карін Кнайсель, яка танцювала з російським лідером Володимиром Путіним на своєму весіллі. Тепер вона увійшла до ради директорів Роснафти.
- Торік депутати партії вийшли з зали під час звернення українського президента Володимира Зеленського. У 2019 році Deutsche Welle писала, що з 2007 року представники цієї партії регулярно вітали путінську партію "Єдина Росія" з перемогами на виборах і на словах підтримували вторгнення Росії до Грузії.