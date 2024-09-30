Новий прем'єр-міністр Японії оголосив про дострокові вибори в жовтні

Через три дні після обрання новий лідер правлячої Ліберально-демократичної партії партії Японії та майбутній прем’єр-міністр Сіґеру Ісіба оголосив про плани проведення дострокових виборів 27 жовтня.

Про це пише ВВС та Kyodo News.

67-річний Ісіба змінив на посаді колишнього прем’єр-міністра Фуміо Кісіду у п’ятницю після напруженої гонки, в якій він отримав перевагу над іншими вісьмома кандидатами.

Оскільки ЛДП має парламентську більшість, парламент затвердить Ішібу на посаді прем'єр-міністра у вівторок.

Вибори, які мали відбутися у жовтні наступного року, вирішать, яка партія контролюватиме нижню палату парламенту.

"Нова адміністрація повинна якнайшвидше винести публічний вердикт. Якщо будуть виконані різні умови, я хочу, щоб наступні загальні вибори відбулися 27 жовтня", – сказав Ішіба на прес-конференції в штаб-квартирі ЛДП. Передвиборча кампанія стартує 15 жовтня.

За словами політика, про рішення розпустити Палату представників він заявив зараз, "щоб забезпечити достатньо часу для підготовки".

Він планує виступити з промовою в парламенті після того, як стане прем’єр-міністром, і відповісти на запитання лідерів опозиційних партій.

У серпні тодішній прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що не балотуватиметься на другий термін. Рейтинги Кісіди впали через скандал із партійними фондами та інфляцію.