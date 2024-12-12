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Німецький Гамбург введе повну заборону на зброю у громадському транспорті

Раніше уряд Німеччини ухвалив закон, який надає землям більше повноважень для підвищення громадської безпеки.

Німецький Гамбург введе повну заборону на зброю у громадському транспорті
Фото: Фото з відкритих джерел

Гамбург має намір стати першою з 16 федеральних земель Німеччини, яка запровадить загальну заборону на провезення будь-якої зброї в громадському транспорті, пише DW.

Рішення було прийнято після того, як уряд Німеччини ухвалив закон, який надає землям більше повноважень для підвищення громадської безпеки.

Енді Гроте, міський сенатор з внутрішніх справ, заявив, що громадський транспорт стає все більш завантаженим як у місті, так і в його передмістях.

“Ось чому ми маємо подбати про те, щоб кожен почувався тут у безпеці”, ‒ сказав Гроте агенції новин DPA, додавши, що Гамбург був першою федеральною землею, яка систематично реалізувала можливості, передбачені пакетом безпеки.

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Речник міста підтвердив, що інші німецькі землі тепер можуть наслідувати їхній приклад із власними заборонами, хоча вони не зобов’язані це робити.

Вважається, що федеральний уряд у Берліні також може просувати подібне обмеження на зброю в мережі поїздів далекого прямування в країні.

Деталі заборони представлять у понеділок, вона має набути чинності наступного тижня.

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