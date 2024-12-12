Німецький Гамбург введе повну заборону на зброю у громадському транспорті

Раніше уряд Німеччини ухвалив закон, який надає землям більше повноважень для підвищення громадської безпеки.

Гамбург має намір стати першою з 16 федеральних земель Німеччини, яка запровадить загальну заборону на провезення будь-якої зброї в громадському транспорті, пише DW.

Рішення було прийнято після того, як уряд Німеччини ухвалив закон, який надає землям більше повноважень для підвищення громадської безпеки.

Енді Гроте, міський сенатор з внутрішніх справ, заявив, що громадський транспорт стає все більш завантаженим як у місті, так і в його передмістях.

“Ось чому ми маємо подбати про те, щоб кожен почувався тут у безпеці”, ‒ сказав Гроте агенції новин DPA, додавши, що Гамбург був першою федеральною землею, яка систематично реалізувала можливості, передбачені пакетом безпеки.

Речник міста підтвердив, що інші німецькі землі тепер можуть наслідувати їхній приклад із власними заборонами, хоча вони не зобов’язані це робити.

Вважається, що федеральний уряд у Берліні також може просувати подібне обмеження на зброю в мережі поїздів далекого прямування в країні.

Деталі заборони представлять у понеділок, вона має набути чинності наступного тижня.