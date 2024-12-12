Reuters: Росія та Індія схвалили найбільшу угоду про постачання нафти

Російська державна нафтова компанія “Роснафта” погодилася постачати близько 500 000 барелів сирої нафти на добу індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance у рамках найбільшої енергетичної угоди між двома країнами.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

10-річна угода становить 0,5% світових поставок і коштує приблизно 13 мільярдів доларів на рік за сьогоднішніми цінами. Це ще більше зміцнить енергетичні відносини між Індією та Росією, яка перебуває під жорсткими санкціями Заходу через вторгнення в Україну.

У Reliance заявили про співпрацю з міжнародними постачальниками, зокрема з Росії, і про те, що угоди базуються на ринкових умовах. Компанія відмовилася від подальших коментарів щодо комерційних питань, посилаючись на конфіденційність угод про постачання.

Угода укладена напередодні запланованого візиту президента Росії Володимира Путіна до Індії та після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче змусити Москву та Київ припинити війну, як тільки він вступить на посаду в січні.

Російська нафта становить більше третини імпорту енергоресурсів Індії. Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз, який раніше був найбільшим покупцем, запровадив санкції на імпорт російської нафти у відповідь на вторгнення Кремля в Україну в 2022 році.

Індія не має санкцій щодо російської нафти, тому місцеві нафтопереробники заробляють на дешевшій сирій нафті. Санкції зробили російську нафту дешевшою за конкурентні марки щонайменше на 3-4 долари за барель.

Угода Reliance-Роснефть стане ще одним викликом для виробників-конкурентів із Близького Сходу, йдеться, зокрема, про Саудівську Аравію.