Європейські члени НАТО обговорюють збільшення витрат на оборону до 3% ВВП

Європейські країни-члени НАТО ведуть переговори про збільшення цільових витрат альянсу на оборону до 3% ВВП. Імовірно, рішення про це прийматимуть на щорічному саміті в червні наступного року.

Як пише Financial Times, причиною таких обговорень частково є очікування повернення Дональда Трампа на пост президента США .

Згідно із діючими вимогами Альянсу, країни-члени повинні щорічно витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.Зазначається, що різке підвищення таких витрат буде чинити сильний тиск на бюджети країн, тому це викликає хвилювання у багатьох столицях.

Згідно з розрахунками Альянсу, із 32 його членів цього року лише 23 досягнуть цієї цілі у 2% ВВП. У 2018 році таких країн було 6. Це також означає, що сім європейських членів Альянсу, включно з Італією та Іспанією все ще не досягають цільового показника, який угодили десять років тому.

Переглянути внески країни-члени змусили заяви Трампа про те, щоб Європа платила більше за власну оборону і усвідомлення того, що нинішнього рівня витрат недостатньо для підтримки України та стримування Росії.

Переговори про збільшення витрат розпочалися під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу минулого тижня, проте все ще не змогли досягти повної згоди. Розглядається короткострокове зобов'язання витрачати на оборону 2,5% ВВП, а до 2030 року – 3%.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відмовився коментувати збільшення видатків, але сказав, що він буде наполягати на тому, щоб вони були "набагато більшими", ніж існуючі. Він додав, що було б добре узгодити нову ціль на Гаазькому саміті (саміт НАТО, який відбудеться улітку 2025 року - ред.)

Подальше збільшення видатків стане серйозною проблемою для багатьох європейських країн, у тому числі для таких країн, як Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія.

Великобританія планує витратити близько 60 мільярдів фунтів стерлінгів або 2,3% ВВП на оборону цього року, і уряд пообіцяв збільшити цю суму до 2,5 відсотка. Представники оборонного відомства та аналітики відкрито визнають, що навіть витратити 2,5% було б недостатньо для армії Великої Британії, щоб модернізуватися та працювати на повну потужність, включаючи ядерне стримування, і виконувати оновлені плани НАТО.

Італія, яка витрачає 1,49 відсотка, вже підпадає під дію процедури надмірного дефіциту ЄС через порушення бюджетних правил Брюсселя. Проте уряд країни зобов'язався досягти поточної мети НАТО у 2% ВВП до 2028 року.

США витрачають на оборону близько 3,4% ВВП.