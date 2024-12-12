Частина з тих, кому президент США пом’якшив вироки, отримали б легше покарання, якби їх звинуватили відповідно до сучасного законодавства.

Президент США Джо Байден помилував 39 осіб і помʼякшив вироки для 1500 увʼязнених з тривалими тюремними термінами, йдеться на сайті Білого дому.

“Як президент, я маю великий привілей виявляти милосердя до людей, які продемонстрували каяття та реабілітацію, відновлюючи можливість для американців брати участь у повсякденному житті та робити внесок у свої громади, а також вживати заходів для усунення відмінностей у вироках для ненасильницьких правопорушників, особливо тих, хто засуджений за наркозлочини”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Байден пояснив, що багато з тих, кому він пом’якшив вироки, отримали б легше покарання, якби їх звинуватили згідно з сучасними законами, політикою та практикою. Йдеться, зокрема, про тих, хто потрапив під домашній арешт під час пандемії коронавірусу.

Президент додав, що зробить “більше кроків у найближчі тижні”. “Моя адміністрація продовжить розглядати прохання про помилування, щоб просувати рівне правосуддя відповідно до законодавства, сприяти громадській безпеці, підтримувати реабілітацію та повернення у суспільство, а також давати вагомі другі шанси”, ‒ додав він.

Відповідно до Конституції США американські президенти мають широкі повноваження щодо помилування. Більшість президентів вдаються до помилування в останні дні чи тижні свого перебування на посаді.