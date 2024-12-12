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Байден помилував 39 осіб і помʼякшив вироки для 1500 увʼязнених

Частина з тих, кому президент США пом’якшив вироки, отримали б легше покарання, якби їх звинуватили відповідно до сучасного законодавства.

Байден помилував 39 осіб і помʼякшив вироки для 1500 увʼязнених
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден помилував 39 осіб і помʼякшив вироки для 1500 увʼязнених з тривалими тюремними термінами, йдеться на сайті Білого дому.

“Як президент, я маю великий привілей виявляти милосердя до людей, які продемонстрували каяття та реабілітацію, відновлюючи можливість для американців брати участь у повсякденному житті та робити внесок у свої громади, а також вживати заходів для усунення відмінностей у вироках для ненасильницьких правопорушників, особливо тих, хто засуджений за наркозлочини”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Байден пояснив, що багато з тих, кому він пом’якшив вироки, отримали б легше покарання, якби їх звинуватили згідно з сучасними законами, політикою та практикою. Йдеться, зокрема, про тих, хто потрапив під домашній арешт під час пандемії коронавірусу.

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Президент додав, що зробить “більше кроків у найближчі тижні”. “Моя адміністрація продовжить розглядати прохання про помилування, щоб просувати рівне правосуддя відповідно до законодавства, сприяти громадській безпеці, підтримувати реабілітацію та повернення у суспільство, а також давати вагомі другі шанси”, ‒ додав він.

Відповідно до Конституції США американські президенти мають широкі повноваження щодо помилування. Більшість президентів вдаються до помилування в останні дні чи тижні свого перебування на посаді.

  • Президент майже два тижні тому скористався правом помилування щодо свого сина Гантера, якому загрожував тривалий тюремний термін за незаконне володіння зброєю та ухилення від сплати податків.
  • Байден неодноразово публічно виступав проти смертної кари. Натомість перша каденція Дональда Трампа на посаді президента була відзначена більшою кількістю страт, аніж було здійснено за попередні 10 термінів глави держави. Лише за останній рік перебування Трампа у Білому домі було виконано 13 смертних вироків.
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