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Рада керуючих МАГАТЕ засудила обстріли енергоінфраструктури України. Про Росію не згадала

Назву "Росія" не вказали у тексті резолюції, як це робили у попередні рази.

Рада керуючих МАГАТЕ засудила обстріли енергоінфраструктури України. Про Росію не згадала
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

Рада керуючих МАГАТЕ, куди входять представники 35 держав, підтримала 12 грудня резолюцію, в якій засудила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. При цьому в тексті резолюції Росію не згадали як агресора, пише Reuters.

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Україна скликала екстрене засідання Ради, щоб обговорити серію атак, здійснених Росією, що призвело до серйозних відключень електроенергії по всій країні.

Дипломати на закритому засіданні у Відні повідомили, що 22 країни проголосували за резолюцію, 10 утрималися, а дві - Росія та Китай - проголосували проти. Однак, на відміну від попередніх резолюцій Ради щодо України після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, в нинішньому документі Росію не називали винуватцем обстрілів.

"Рада керуючих... наголошує, що атаки, спрямовані на енергетичну інфраструктуру України, яка має вирішальне значення для зовнішнього енергопостачання атомних електростанцій, становлять пряму загрозу ядерній безпеці", – йдеться у резолюції.

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